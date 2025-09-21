La ricetta del Buon Vivere: "Rende la comunità più coesa e offre una spinta positiva"

Ci sono bambini che ridono con le mani sporche di colore, ragazzi che suonano sul palco e coppie che sorseggiano una birra al calar del sole. Scene semplici, che restituiscono l’atmosfera del Festival del Buon Vivere. Il tema al centro della 16ª edizione è l’Intelligenza sentimentale, come bussola per orientarsi in un tempo che corre veloce e rischia di smarrire le emozioni. "È una manifestazione positiva per il territorio, perché favorisce l’incontro tra le persone, in ben 237 eventi diversi – osserva Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura –. Come Comune mettiamo a disposizione gratuitamente tutti gli spazi". Proprio la capacità del Festival di unire linguaggi diversi e coinvolgere la città lo rende uno degli strumenti da valorizzare nel dossier con cui il 25 settembre Forlì si candiderà a Capitale Italiana della Cultura 2028.

"S’inserisce alla perfezione. Una dimensione dove la città e la Romagna sono già punti di riferimento a livello nazionale – prosegue Bongiorno –. Il Festival si concilia con il bene, con il concetto di bellezza, una spinta positiva che dobbiamo sempre fare in modo che sia alla portata di tutti, e che è di grandissimo aiuto per rendere più coesa la comunità".

La rassegna ha preso il via giovedì, e tra gli appuntamenti più attesi della giornata non poteva mancare la tradizionale ‘Cena a impiatto zero’ in via Regnoli, con la sua tavolata lunghissima e partecipata: "Un appuntamento che, anno dopo anno, unisce sostenibilità e socialità, con piatti a chilometro zero e la convivialità che ha reso questa via un simbolo di comunità", racconta Valentina Ancarani, consigliera regionale del Pd, sul suo profilo Facebook.

Tantissimi i grandi nomi di questa nuova edizione che ha preso il via giovedì scorso e si concluderà domenica 28, tra questi: Matteo Bussola, con il suo ultimo libro e Gino Cecchettin, padre di Giulia vittima di femminicidio, che porterà sul palco la sua testimonianza contro la violenza di genere. Tra i momenti già andati in scena, l’incontro di ieri mattina al San Giacomo con la scrittrice Silvia Avallone, che ha attirato circa 300 persone. Per la giornata di oggi numerosi gli appuntamenti per i più piccoli. Al chiostro del San Domenico, dalle 10 alle 12, prende avvio un laboratorio di mattoncini per i più piccoli. Nel pomeriggio l’offerta si amplia: alle 15, fino alle 19, nelle cellette di San Domenico ci si misura con ‘Escape Room - L’arte della fuga’ (per iscrizioni prolocoforlimpopoli@gmail.com) e dalle 16 alle 20, al giardino del Ceas – La Cócla, è in programma un incontro dal titolo ‘Piccole emozioni in musica’. Sempre alle 16, chiostro torna come spazio educativo con ‘Il palcoscenico al Chiostro’, attività teatrale per bambini dagli 8 agli 11 anni e ‘La farina e le nostre mani, come arte per gli occhi e per il palato - Strozzapreti’, laboratorio di cucina dai 6 ai 10 anni. Entrambe le iniziative saranno replicate anche alle 17. Ancora alle 16, all’auditorium del San Giacomo, sale sul palco ‘Spettacolo con il cuore’ e allo stesso orario, al chiostro, è previsto ‘Il mio omino di latta’, attività di riciclo creativo dai 6 anni, ispirato al Mago di Oz. La fascia 17-18.30 propone tre workshop paralleli, sempre al chiostro: ‘Pennelli e Fantasia’ laboratorio di trucco creativo (6-10 anni), ‘Benvenuti nel magico mondo dei colori!’ e ‘Viaggio nel mondo delle emozioni’.

La sera è il momento delle performance. Alle 18 e alle 21, nel refettorio del San Domenico, si accendono le luci per ‘Mostrophosi’: musiche in quadrifonia, con proiezioni visive accompagnate da suggestioni testuali. Dalle 19, all’auditorium del San Giacomo, Avis propone l’incontro ‘Tra plasma e linfa: la circolazione della vita in natura e società’ con la partecipazione di Stefano Mancuso, divulgatore scientifico.

Alle 21 due appuntamenti: alla cittadella del Buon Vivere (area antistante il museo), torna il concerto ‘Gabri Forever. Una serata in musica con te’ che porta sul palco Angie Castellucci. La serata è dedicata al figlio Gabriele, scomparso a causa della sclerosi multipla: la voce blues dell’artista forlivese, apprezzata a The Voice Senior, sarà affiancata da Sonia Devis, Carla Luvarà e tanti altri. Ingresso a offerta libera. I fondi saranno donati all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

All’auditorium del San Giacomo, invece, è in programma l’intervista allo scrittore Paolo Nori nell’ambito del podcast del Buon Vivere ‘Van’. Per info: www.festivaldelbuonvivere.it.