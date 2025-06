La riforma della disabilità: "Una sfida stimolante. Ma è necessario formare personale qualificato"

Il tema del convegno ‘Insieme per la la salute’ promosso dall’Inps, che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede della Provincia, era la riforma della disabilità voluta dalla ministra Alessandra Locatelli: un progetto articolato entrato in vigore nel maggio 2024, ma dall’applicazione graduale. Una fase sperimentale, che durerà per tutto il 2025, coinvolge nove territori pilota, tra cui la provincia di Forlì-Cesena. Qui, grazie alla collaborazione tra Inps, servizi sanitari e enti locali, si sta mettendo alla prova un nuovo modello di valutazione della disabilità: un accertamento unificato in grado di leggere la complessità delle situazioni personali e di attivare risposte su misura. Lo scopo è quello di semplificare le procedure burocratiche, ma anche di ribaltare il paradigma: al centro non c’è più la patologia, ma la persona. Il fulcro della riforma è il cosiddetto ‘Progetto di vita’: uno strumento personalizzato e integrato che tiene conto non solo dell’aspetto sanitario, ma anche di quello sociale, lavorativo, educativo e relazionale.

Tra le innovazioni più rilevanti ci sono l’informatizzazione dell’intero iter, la centralizzazione delle competenze in capo all’Inps e l’eliminazione delle visite ripetute e frammentate. L’incontro ha visto diversi dirigenti Inps portare la propria testimonianza sullo stato dell’arte, tra conquiste e difficoltà ancora da superare.

Ad aprire i lavori è stato il vescovo della diocesi di Forlì- Bertinoro, Livio Corazza: "Essere tra i primi a sperimentare la riforma è un onore e anche un onere. La disabilità è una realtà che chiede di aumentare la nostra attenzione: molto è già stato fatto, ma tanto altro ancora resta da fare. L’impegno deve essere in quella direzione".

La parola, poi, va a Enzo Lattuca, anche sindaco di Cesena, ma qui nelle vesti di presidente della Provincia: "Questi mesi hanno visto una bellissima collaborazione su tutto il territorio anche se, va detto, le difficoltà non mancano. In particolare è molto complesso costruire percorsi individuale che chiedono un’attenzione estrema a ogni dettaglio. Le amministrazioni si stanno muovendo con spirito di confronto, anche se a volte si sentono poco accompagnate a livello nazionale e governativo". "La ministra Locatelli – prosegue Lattuca – ci ha lanciato la palla e poi ci ha lasciato con questa sfida, certo stimolante, ma non semplice".

Anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha posto l’accento su alcune difficoltà, in particolare quella che riguarda "il tema delle risorse: dobbiamo capire come sostenere politiche che avranno costi diversi rispetto al passato. Inoltre – prosegue – abbiamo bisogno di formazione delle professionalità per capire come mettere a terra al meglio una riforma così importante".

Ha portato un intervento anche Francesco Ricci, direttore regionale Inps: "Siamo di fronte a una rivoluzione culturale. In questi mesi di sperimentazione abbiamo fatto soprattutto una cosa: metterci nei panni degli utenti per rimuovere quanti più ostacoli possibile".

Mauro Chiarini, presidente del comitato regionale Inps: "In questi mesi ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti a ottenere risultati importanti. Quello che ancora tarda ad arrivare, in particolare, sono le assunzioni del personale qualificato indispensabile per realizzare questo progetto così cruciale".

"L’Ordine dei medici – conferma Gian Galeazzo Pascucci, vice presidente provinciale – c’è: siamo pronti a collaborare con Inps anche in futuro".

Sofia Nardi