La rinascita dell’ex cinema Ciak: "Albergo-studentato entro il 2027. Volevo fare qualcosa per Forlì"

Dagli anni ‘50 e fino al 2007 è stato prima una sala da ballo, poi il teatro Romagna da 432 posti, dal 1956 la Camera del Lavoro e della Cgil e dal 1989 anche un cinema con due sale, il Ciak. Nel 2007 l’intero complesso in via Episcopio Vecchio, all’angolo con via Maroncelli e via Maioli venne venduto alla Società Cooperativa Muratori di Verrucchio (la stessa, dichiarata fallita nel 2017, che aveva acquisito l’intero complesso dell’ex Eridania) per la successiva demolizione e trasformazione in uffici e appartamenti. La crisi economica e del comparto edilizio ha portato, nel 2011, all’interruzione dei lavori e alla situazione attuale di stallo e abbandono. Ora, però, l’edificio si appresta a rinascere. Merito di Andrea Borini, 65 anni, ginecologo forlivese di fama internazionale che nel 2022 ha acquistato all’asta l’immobile e con la sua società ha pensato cosa farne.

"L’idea mi è venuta alla penultima asta quando il prezzo cominciava ad abbassarsi, così a quella seguente ho presentato la mia offerta. L’ho fatto per due ragioni – spiega il medico che vive poco distante –: in primo luogo perché il pallino di fare l’imprenditore l’ho sempre avuto ed anche nella mia professione ho sempre guardato con interesse all’aspetto imprenditoriale della mia attività; in secondo luogo perché ho pensato che non sarebbe stato piacevole avere in centro storico e a due passi da casa una discoteca, una sala scommesse o qualcosa di rischioso, mal frequentato o poco sicuro. Così insieme alle persone che mi seguono in questa avventura abbiamo riflettuto su cosa poter fare di una superficie di 4.500 metri quadrati. All’inizio – continua Borini che è anche uno dei soci della Fondazione che guida le sorti della Pallacanestro 2.015 – avevo pensato di farci degli appartamenti, ma non essendo io un’immobiliarista, l’idea è presto tramontata. Poi si è fatta largo l’ipotesi di una residenza per anziani con tante iniziative per gli ospiti per non farli sentire soli, anche quella sfumata. Alla fine siamo arrivati all’idea di farne un hotel-studentato, una soluzione che, girando molto per l’Italia, vedo nascere in città come Bologna, Firenze, Milano".

Il progetto deve ancora essere presentato in Comune. L’incontro dovrebbe avvenire a inizio 2026 poi, se tutto andrà bene e saranno acquisiti i vari permessi e le autorizzazioni, inizieranno i lavori condotti dalla ditta appaltatrice ‘Orioli Enea’ con il progetto dello studio Valbonesi di Cesena. Su quello che sarà l’hotel-studentato Borini ha già le idee chiare: "La struttura dovrà venire incontro sia alle esigenze di una clientela fatta di turisti che vogliono trovare un hotel di qualità che in città un po’ manca, sia a quelle di studenti che potranno affittare le stanze per tutta la loro permanenza a Forlì. Le stanze dell’albergo, a cui sarà possibile accedere tramite un ascensore riservato, saranno 16 e occuperanno i due piani più alti dello stabile da cui si potrà godere anche di una bellissima vista sui tetti della città, mentre quelle per gli studenti saranno 39 per un totale di 52 posti letto, tutte insonorizzate. Abbiamo previsto per lo studentato una-due cucine comuni, una sala lavanderia e sale studio, mentre gli ospiti dell’hotel avranno a disposizione sale conferenze e palestra. Ci sarà un bar che fornirà colazioni agli ospiti e ai ragazzi, la reception sarà comune e sarà attivo un servizio di vigilanza. L’idea su cui ci basiamo è creare una struttura simile a quella dei college statunitensi".

Accanto al progetto dell’hotel-studentato, il dottor Borini ne sta facendo partire anche un’altro: la ristrutturazione di una parte a sé stante dell’edificio, adiacente all’hotel-studendato su via Maioli, dove verranno costruiti otto appartamenti, bilocali o trilocali, ciascuno con il suo posto auto: "Se non ci saranno intoppi speriamo di riuscire ad inaugurare il tutto entro la fine del 2027", dice il medico forlivese specializzato nella medicina della riproduzione, che fu allievo del professor Carlo Flamigni.

Al momento si sono conclusi i primi lavori allo ‘scheletro che hanno riguardato lo spostamento della cabina elettrica, oltre alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area con la realizzazione di parapetti e balaustre in tutti i 5 piani grezzi dell’edificio. L’investimento si aggira sui 7-8 milioni: "Credo in questo progetto – spiega Borini –. L’ho fatto per quell’imprenditore che c’è in me, ma anche per la mia città a cui sono molto legato".