La rinascita sul tatami. Karate, atleti da tutta Italia ai Romiti. La società si rialza dopo i danni

Occhi puntati sul PalaSport Villa Romiti per la gara di karate che andrà in scena domattina a partire dalle ore 9. Più di 300 iscritti da tutta l’Italia e perfino dalla Svizzera si affronteranno in due diverse modalità: il kata e il kumite. La prima è una competizione di stile, la seconda consiste in un combattimento con un avversario. L’evento nasce da una collaborazione tra la scuola di karate Asd Geam Forlì e la Wkaeda, organizzazione che riunisce diverse palestre italiane per promuovere questa disciplina nel nostro territorio. La lista dei partecipanti alla gara di domani copre una fascia di età molto ampia. Si va dai bambini di 6 anni ai veterani di 45 anni, divisi in categorie sulla base dell’età, della cintura e del sesso. Il ricavato degli ingressi, 1 euro a spettatore, verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Se ci fermassimo qui saremmo già di fronte a un evento imperdibile, una grande festa dedicata a uno sport considerato "minore" in Italia, ma che generazione dopo generazione trasmette ai giovani di tutto il mondo valori come la disciplina, il duro lavoro e il gioco di squadra. Ma c’è di più, perché gli ultimi 10 mesi della Asd Geam Forlì sono stati il perfetto tributo a tutti questi principi. Una meravigliosa storia di rinascita che, inevitabilmente, parte da una terribile caduta. Il 16 maggio del 2023 le stanze della scuola vengono inondate dall’alluvione, che distrugge completamente il piano inferiore e buona parte del piano strada. L’attrezzatura, i materiali, gli spogliatoi, la reception, tutto perduto. Il lavoro di Emanuele Tedaldi, fondatore e maestro della scuola, sembra affondare sotto il peso di quella massa d’acqua.

Eppure le cose vanno diversamente, perché dalla sua passione per il karate Tedaldi ha imparato a reagire alle difficoltà che la vita gli impone, a rialzarsi anche dopo la più dolorosa delle cadute. "Non ci siamo mai persi d’animo. Abbiamo cominciato subito a pulire per liberare il dojo dal fango. L’ultima domenica di maggio ho portato i ragazzi agli Internazionali Libertas di Trieste e sei di loro si sono classificati al primo posto" racconta Tedaldi. La parola d’ordine diventa quindi una sola: ricostruire. Dopo le prime pulizie, la proprietaria del locale assume delle ditte che nel giro di pochi mesi sistemano la reception, gli spogliatoi, il riscaldamento e l’impianto elettrico. La scuola ricompra l’attrezzatura andata perduta e riceve un prezioso aiuto da parte della Lions Club Forlì Host, che dona 100 metri di tatami. Grazie a tutti gli sforzi profusi, i corsi riescono a ripartire nei primi giorni di ottobre. A questo punto nasce l’idea di organizzare una gara di karate al PalaSport, allo scopo di rilanciare lo sport forlivese. Asd Geam si occupa della parte logistica, Wkaeda delle iscrizioni.

Torniamo al presente, a un evento che si preannuncia come l’inizio di una nuova vita. "Questa gara rappresenta la volontà di continuare la nostra crescita, di non lasciarci fermare da quello che ci è successo – spiega Tedaldi –. Forlì c’è, ci siamo rialzati e ora vogliamo continuare a stare dritti".