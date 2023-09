La ripartenza al Ronco: "Allagate le aule interrate". Alla ‘Rivalti’ servono ristori

È suonata ieri la prima campanella per migliaia di studenti forlivesi e, come da tradizione, il sindaco ha scelto una scuola dove portare il suo saluto di buon inizio anno scolastico, insieme all’assessora alla scuola Paola Casara. Quest’anno è toccato ala scuola elementare ‘Rivalti’ del Ronco (istituto comprensivo 1). Ad attenderlo la dirigente Giuliana Marsico, che ha fatto insieme al sindaco Gian Luca Zattini un sopralluogo al piano interrato: qui si trovano alcuni spazi – tra i quali l’aula per il pre e post scuola – che sono stati colpiti dall’alluvione. "In un primo momento – spiega la dirigente – sembrava che i danni fossero minimi, invece, una volta defluita l’acqua, abbiamo visto che i pavimenti e muri sono completamente rovinati, sta venendo fuori la muffa e l’intonaco cade a pezzi. Coi ristori contiamo di ripristinarli".

Di sopra, però, l’alluvione è lontana: i bambini, con i loro grembiuli azzurri, si stanno ritrovando dopo l’estate e si preparano a tornare tra i banchi. "Un primo giorno di scuola è sempre una data straordinaria e memorabile – così il sindaco si rivolge agli studenti seduti nell’atrio –, un momento in cui si ricostituisce il gruppo e si salutano gli amici. Questa è un’esperienza che anche io ho fatto ormai sessant’anni fa e posso garantirvi che non la dimenticherete mai: ancora oggi non c’è un giorno in cui non mi torni in mente il mio maestro di allora". Il sindaco, poi, invita i ragazzi a volare alto: "Portate avanti i vostri sogni e le vostre aspirazioni, apprezzate le diversità, voi avete la responsabilità di insegnare agli adulti il rispetto per l’ambiente e per chi vi circonda; lo abbiamo capito bene nel periodo dell’alluvione, quando abbiamo potuto apprezzare una volta di più l’importanza di essere comunità". Poi ha ricordato il "grande onore" della visita del presidente Sergio Mattarella, lunedì: "Per un giorno saremo la capitale italiana della scuola".

L’assessora Casara ha poi dato un altro appuntamento importante: martedì sera, proprio alla scuola Rivalti, si terrà un momento di festa che coinvolgerà il quartiere e il plesso scolastico, oltre alla scuola di musica Mariotti: "Sarà un momento conviviale che vi vedrà protagonisti, rinsaldando il legame tra Comune, scuola e quartiere".

Sofia Nardi