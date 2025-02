"La riqualificazione temo non basterà"

La copisteria Nuova Eliotecnica ha aperto nel 1986, e Stefano Garavini la gestisce dal 2013. L’anno scorso si è spostata di pochi metri: prima insisteva sul lato fronte ‘Fiasca’, ora è di fronte alla Campus Tower. "Mi sono spostato – spiega – per andare incontro ad un ragazzo che vuole investire sulla vetrina che occupavo prima aprendo una pizzeria". Stefano conosce la zona: "Non la vivo come pericolosa: la sera ci sono ragazzini innocui, ma anche incivili, basta vedere i rifiuti che lasciano". Un rammarico? Le vetrine su corso della Repubblica: "Mi spiace che Balloon Express se ne vada e pure che la banca non affitti gli spazi sul corso. Non penso che la riqualificazione sarà sufficiente".