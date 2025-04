La rivincita della vita. Daniele si gioca tutto: ergastolo o libertà

Nella trama d’un trauma ogni ferita è un sospetto, ogni cura un indizio: un labirinto alla frenetica ricerca d’un esito. Di un’uscita. Immediata. Specie se in questo dedalo malefico spiccano, uno di fronte all’altro, il cadavere decapitato d’un povero contadino che voleva solo starsene tranquillo, per quanto possibile, nella sua terra di famiglia, ammazzato chissà perché (con la sua testa che non è mai stata ritrovata), e un pensionato che da quasi tre anni è in carcere e che l’anno scorso è stato condannato all’ergastolo per quell’orribile delitto. Un uomo che è poi il fratello della vittima. E che dall’inizio della storia si professa innocente.

Forse è per tutto questo, per trovare una sollecita breccia nell’intrico, che domani probabilmente l’inizio potrebbe combaciare con la fine. Tutto in un giorno. Come in un rodeo. In una finale: le indiscrezioni fatte uscire dal palazzo di giustizia di Bologna, discretamente, si sostanziano d’una presunta volontà dei giudici d’Assise d’Appello di chiudere il secondo grado in un colpo solo. Un colpo solo al cuore della vicenda. Se così fosse, il verdetto non terrebbe conto della richiesta delle difese dell’imputato. Che, in sintesi, pretenderebbero la nomina di un superperito.

Per gli avvocati dell’imputato, è tutto sbagliato; tutto da rifare. Il motto bartaliano forse è troppo. Ma dalla compulsione complessiva dell’atto d’impugnazione – il documento ufficiale con cui i legali di Daniele Severi, Marco Martines e Maria Antonietta Corsetti, hanno proceduto al ricorso alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per la rivincita suscitata dall’esito avverso del primo grado di Forlì – questo, nella sostanza, si evince. Epigrammatica la chiusa dell’atto stesso (alimentato da 105 pagine): "Si ritiene necessaria la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’ammissione di una perizia specialistica".

Si legge parziale; s’intende totale. Si parla di dibattimento, ma nel mirino di Martines-Corsetti c’è in realtà la Corte d’Assise di Forlì. A pagina 3 dell’atto, si scrive che la sentenza che inchioda all’ergastolo Daniele sarebbe "una somma di vizi che vìola le regole del giudizio... quantomeno nella declinazione del rispetto del principio del ragionevole dubbio".

Il fuoco di fila dei difensori dell’ex autista del 118 punta a polverizzare i due pilastri che fanno da pernio fondativo dell’accusa avallata in toto dall’Assise forlivese e sostenuta dalla parte civile che raduna l’intera schiatta dei fratelli Severi (tutti contro Daniele), patrocinati dagli avvocati Massimo Mambelli e Max Starni. Ossia: le scarpe ginniche di Daniele, e i suoi guanti da lavoro, questi ultimi trovati dai carabinieri nel vano motore Panda dello stesso imputato. Le sneakers, un paio di vecchie Adidas, sono macchiate da alcuni schizzi dal sangue della vittima. Per la difesa sono tracce "del tutto incompatibili in termini di quantità, distribuzione, morfologia e posizionamento... con quelle presenti sulle ciabatte della vittima...". Cioè: qui si parla di "macchie". Eppure con la decapitazione il sangue sarebbe fluito in modo copioso (anche se non in forma massiva, qualora sia valida la tesi che il corpo fosse già stato privo di vita). Ma per l’accusa Daniele avrebbe utilizzato, per l’omicidio, un copriscarpe, in uso anche ai sanitari del 118.

Poi però c’è il giallo della suola. Gli avvocati dell’imputato rimarcano che "la suola delle scarpe non presenta macchie di sangue...". Cadrebbe così l’ipotesi della presenza "dell’utilizzatore" delle calzature nell’immediatezza dell’"evento omicidiario". Ovvero – argomentano le difese – quelle scarpe (e il suo utilizzatore, ovvio) non sarebbero stati presenti durante l’assassinio di Franco. Il quale – questo l’assunto dell’accusa, accolto dalla Corte di primo grado – sarebbe stato prima ucciso con un colpo esplosivo (per l’accusa l’arma del delitto potrebbe essere stata una pistola ammazzabuoi che era in dotazione di Daniele, e peraltro mai rinvenuta) e poi brutalmente decapitato con un "oggetto altamente tagliente" (così dissero i consulenti sentiti in aula nel processo forlivese). Per gli stessi consulenti, il luogo del delitto non sarebbe stato il fondo agricolo di Ca’ Seggio di Civitella, dov’è stato trovato il corpo. Quello sarebbe stato solo "il sito dell’abbandono del cadavere" (dove sarebbe stato ammazzato Franco però non viene specificato da nessuno). Ok. Ma che ci fanno quelle macchie di sangue della vittima sulla scarpe dell’accusato? Per la difesa, sarebbero cadute lì chissà quando (il materiale ematico o genetico non è databile), magari un giorno in cui, in campagna, Franco Severi s’era ferito lavorando. Occhio però: Daniele, nella sua audizione durante il processo di primo grado, ipotizzò che le scarpe potevano essere state manomesse dagli inquirenti (ovvero il sangue di Franco sarebbe stato messo sulle scarpe poco dopo il loro sequestro).

Ma perché non c’è sangue sulla suola? Per l’accusa, è semplice: o il sangue è stato lavato dall’imputato o s’è "disperso" (come succede con "materiale ematico su su una suola di gomma non aderente") con l’uso successivo delle scarpe stesse, dal 22 giugno (rinvenimento del corpo) al 27 giugno 2022, giorno in cui sono state sequestrate dai carabinieri le calzature a Daniele. Per l’accusa e la parte civile la sola presenza sulle scarpe dell’imputato del sangue del fratello ucciso avrebbe la portata di una "pistola fumante". Una prova incontrovertibile.

E i guanti? Daniele ha sempre detto che non sono suoi. In aula a Forlì, pure stavolta l’imputato balenò la pista del "sabotaggio". Cioè: "qualcuno" i guanti li avrebbe messi lì, nella Panda, "per incastrarmi". Attenzione: in effetti, non c’è materiale genetico di Daniele, sui guanti. Ecco, la difesa punta su questo. E sul punto chiede una superperizia: "È impossibile cancellare materiale genetico", puntualizzano d’altronde gli avvocati Martines-Corsetti. La Corte forlivese ha però fatto del tutto propria la tesi accusatoria: "Non c’è materiale genetico perché Daniele, ex autista del 118, esperto di queste cose, ha usato guanti di lattice protettivi, come faceva sul lavoro, sotto gli altri, per ammazzare il fratello...". "Una mera deduzione", sbottano gli avvocati nella loro impugnazione. E sul nodo, i due legali puntano il dito ancora sulla Corte d’Assise di primo grado: "Ha dato peso a una congettura". Non solo; le difese vanno oltre: nell’estremità del dito medio sinistro di quei guanti compare la traccia di Dna di una "persona ignota". Per la difesa sarebbe il sabotatore, anzi sarebbe addirittura lo sconosciuto killer di Franco. Ammazzato, sostengono i legali, per una presunta vendetta, magari per un debito di gioco o donne, i due deboli della vittima. "Perché non è mai stata concretamente seguita questa pista?", s’interroga la difesa. E qui il labirinto s’illumina di mistero.

Quindi? Se domani esce la sentenza gli scenari sono: o per Daniele viene confermato l’ergastolo; o scatta la riduzione di pena; o c’è l’assoluzione; oppure – ed è questa la novità, rara ma prevista dall’articolo 604 del codice di procedura penale – la palla potrebbe rimbalzare a Forlì, con un eventuale processo bis, con tutto da rifare dall’inizio, su ordine del secondo grado (solitamente è la Cassazione che rimanda i fascicoli indietro). Vedremo che succederà domani. Se cioè effettivamente ci sarà "un colpo solo". Col verdetto dopo un’unica udienza. Come in una finale.

