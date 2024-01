La rivolta delle rette. Rincari, sindacati contro

I sindacati unitari si muovono contro il paventato aumento delle rette. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato formale richiesta a tutti i sindaci del Comitato di distretto forlivese, "di assumere l’impegno ad individuare ogni modalità per non far ricadere sugli anziani e i disabili ricoverati nelle strutture assistenziali del territorio e sulle loro famiglie gli aumenti delle rette di 4,10 euro al giorno". Netta quindi "la contrarietà contro il provvedimento" preso dalla Regione poco prima di Natale.

"Un primo risultato – sottolineano i sindacati – è arrivato, con la comunicazione che l’aumento non partirà prima del 1 febbraio, ritardando così di un mese i rincari e guadagnando tempo utile al confronto e alla richiesta alla regione di retrocedere da questa scelta".

Secondo i sindacati "è evidente che il mancato incremento del fondo nazionale per la non autosufficienza da parte del Governo pesa enormemente su regioni ed enti locali" fanno sapere Cgil, Cisl e Uil. "Pur considerando importante l’impegno della Regione Emilia Romagna e dei Comuni sulla ’Non Autosufficienza’ rispetto alle risorse statali, resta comunque per noi inaccettabile l’aumento di 4.10 euro al giorno che comporta 123 euro al mese e 1500 euro all’anno". Un primo faccia a faccia si terrà il 24 gennaio; duplica richiesta dei sindacati: primo, la richiesta al governo d’incremento al fondo nazionale; secondo, la sospensioen della delibera regionale.

Sul tema sono intervenuti anche i sindacati unitari di categoria dei pensionati: "È una decisione inaccettabile, che mette in discussione il corretto svolgimento del confronto con le organizzazioni sindacali. Nei prossimi giorni valuteremo le forme e i modi per manifestare ulteriormente il nostro dissenso".