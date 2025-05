La rivoluzione dello sport. Quindici cantieri, investimento da 12 milioni

Sono 15 gli interventi già in atto o che a breve prenderanno il via su vari impianti sportivi della città, lavori che vedono un impegno economico per 12 milioni 688mila euro. È quanto emerge da una ricognizione effettuata insieme all’assessore allo sport, Kevin Bravi.

Per lo stadio si attende la bella stagione per poter eseguire i lavori di adeguamento della struttura alla serie C. "Abbiamo già stanziato 500 mila euro per ottemperare a quanto richiesto – dice l’assessore –, come un’area parcheggio per gli ospiti, nuova segnaletica, i seggiolini per la tribuna scoperta, la rete antilancio, due tornelli per l’ingresso nella zona ospiti e la nuova illuminazione, oltre alle telecamere di sicurezza".

Il Ginnasio di viale della Libertà vedrà nel 2026 lo svolgersi di lavori per circa 2 milioni di euro. Tramontata l’ipotesi di demolizione e ricostruzione, l’intervento andrà ad adeguare funzionalmente l’intero edificio, con particolare attenzione all’accessibilità anche per i disabili, oltre all’impiantistica antincendio e a un miglioramento dal punto di vista dell’efficienza energetica. "Procederemo per stralci – spiega l’assessore – in maniera da impattare il meno possibile con le tante associazioni che operano nelle palestre. Per il Libertas e il Querzoli Volley, così come anche per la scherma, si stanno invece cercando sistemazioni alternative". Sono invece più di 4 milioni gli euro che verranno investiti per il progetto del Ronco Lido che vedrà il sorgere di un’area attrezzata con punto ristoro, stanze a disposizione del Quartiere, spogliatoi, due campi da tennis, due da padel, uno da pallavolo, un parco avventura, un ciclodromo per bambini, un campo da play ground e un percorso ciclabile con accesso da via Bidente.

"I lavori dovrebbero terminare per la metà del prossimo anno – commenta Bravi –. Già alla fine di quest’anno usciremo con un bando per la gestione delle varie strutture, da valutare solo se un’unica gestione o se suddividerla". Confermata per la palestra di via Isonzo – i cui lavori di ripristino dopo l’alluvione stanno procedendo – la ripresa delle attività per il prossimo settembre. "Abbiamo avuto qualche problema con atti di vandalismo – sottolinea l’assessore –, ma non dovremmo avere ritardi su quanto annunciato".

A fine anno dovrebbero terminare anche i lavori che si stanno svolgendo nel campo di atletica ‘Carlo Gotti’. "Si sta realizzando una struttura polifunzionale – illustra Bravi – con uffici, palestra, spogliatoi e deposito degli attrezzi. Rimane l’esigenza, che dovrà essere risolta, di sistemare la pista di atletica che è ammalorata". Per quanto riguarda il PalaGalassi, si attende la fine del campionato per poter procedere con i lavori di adeguamento della struttura già previsti, come il relamping, mentre i seggiolini sono già stati sistemati. Fanno parte degli impianti sportivi in corso di completamento dei lavori anche la riqualificazione della palestra presso il polisportivo ‘Giulianini’, il nuovo fabbricato per polisportivo Treossi a Vecchiazzano, il nuovo edificio per il softball al parco ‘Otello Buscherini’, i lavori al pattinodromo coperto.

Matteo Bondi