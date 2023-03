La rivoluzione dello spritz "Conquisteremo l’estate"

Il suo sogno era inserirsi nel solco di una tradizione tipicamente italiana, quella dell’aperitivo, con una ricetta in grado di rievocare il sole della Romagna, la sua atmosfera conviviale, il sorriso e la proverbiale giovialità dei suoi abitanti. Con Riviera Spritz l’imprenditore forlivese del food & beverage Simone Tocci sembra esserci riuscito: che sia per il fascino della bottiglia (in vetro ‘nude look’, con etichetta trasparente), per le piacevoli note agrumate o per il grado alcolico non eccessivo, l’aperitivo ‘made in Forlì’ sta via via conquistando fette di mercato.

"Da anni mi chiedevo se fosse possibile creare qualcosa di realmente differente dal ‘solito’ Aperol spritz, a partire dal colore. Ero stanco del classico bicchiere arancione, con l’aggiunta di una fetta d’arancia", sorride Tocci. "Era l’agosto 2021 e stavo trascorrendo qualche giorno di vacanza in Calabria: è stato proprio lì che ho deciso di cimentarmi in una nuova bevanda. Sono titolare di un’azienda che commercializza spezie, la T.Service, adoro ‘giocare’ con aromi ed essenze: dopo diversi tentativi, ho creato una formula a base di estratto di cedro, infuso di erbe aromatiche, alcool italiano e pochissimo zucchero. Mi ha soddisfatto soprattutto il colore, quel giallo che basta, da solo, a ricordare un pomeriggio d’estate in Riviera".

Dopo averla fatta testare con successo a qualche amico bartender, Tocci propone la ricetta a Casoni, storica distilleria del Modenese, produttrice di liquori dal 1814. Realizza quindi un primo lotto di 15 bottiglie, destinati ai gestori di alcuni dei locali più famosi d’Italia, dalla costiera amalfitana al Trentino, dal Veneto alla Toscana. "Non avevo una rete distributiva, mi sono presentato nei locali come se fossi un agente, proponendo degustazioni e assaggi per far conoscere il prodotto", sottolinea Tocci. Il paziente lavoro di promozione ha dato i suoi frutti: a distanza di un anno dal lancio ufficiale, il progetto di Riviera Spritz ha attratto nuovi investitori, i forlivesi Michele Zampigli ("era il mio compagno di banco quando eravamo ragazzini, l’ho ritrovato per caso a una cena, gli ho parlato del mio progetto e ha deciso di affiancarmi", racconta ancora Tocci) e Silvano Giusti. Assieme hanno avviato Riviera Spirits Srl, società che ha l’ambizione di crescere in Italia e non solo.

"Il nostro slogan è ‘Spirito romagnolo’, ed è così che intendiamo farci conoscere e apprezzare", conclude Tocci. "Per la prossima estate abbiamo già strappato accordi importanti: saremo presenti, tra l’altro, in vari locali in Sardegna e al celebre Twiga di Forte dei Marmi. Ma uno dei risultati finora più soddisfacenti è stato il riscontro ricevuto in Veneto, solida roccaforte dello spritz tradizionale. Un successo che premia la qualità della nostra ricerca: ora siamo ancor più motivati ad andare avanti su questa strada".

Maddalena de Franchis