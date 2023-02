La Romagna nel calice: l’identità di questa terra in un libro a cura del Consorzio

Il Consorzio Vini di Romagna ha pubblicato ‘Romagna, mosaico di vita’, edito da LarianaCiviltà del Bere, "un libro scritto a più mani che sintetizza gli elementi valoriali caratteristici-unificanti della Romagna e ne coglie aspetti identitari, che differenziano tra loro i territori e i vini". Un libro volutamente di taglio divulgativo sulla Romagna e i suoi vini, con una sezione speciale di approfondimento sui Sangiovese delle Sottozone, che ha l’ambizione di divenire un testo capace di accompagnare il lavoro futuro delle aziende vitivinicole, costituendo la base di quel racconto comune sul nostro territorio, la cui mancanza era il vero tallone d’Achille della narrazione regionale.

Il libro è stato presentato recentemente a Faenza, sede del Consorzio, alla presenza degli autori, tra i quali lo scrittore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli, che ha firmato la prefazione del volume, e il noto giornalista enogastronomico Daniele Cernilli, per la parte tecnica.

Marisa Fontana ha curato l’approfondimento sui vitigni tipici romagnoli e contribuito in modo determinante a cucire insieme i contenuti di una decina di autori, fra cui un breve tributo alla Romagna di Gianni Morandi, appassionato estimatore del Sangiovese.

Commenta Ruenza Santandrea, presidente del Consorzio Vini di Romagna: "Il libro si rivolge non agli specialisti, ma a tutti coloro che amano il vino e sono curiosi di scoprire la storia dietro i vini, il territorio da cui provengono, i suoli. Ma abbiamo anche voluto raccontarvi le persone, che sono il fulcro di ciò che trovate nel bicchiere, riprendendo la storia della nostra regione, le tradizioni, il legame con la gastronomia, i personaggi, la cultura, i borghi, le rocche, perché era necessario mostrare una Romagna che va oltre la simpatia, il ballo liscio, la riviera, la piadina e il Sangiovese. Volevamo aprire alla meraviglia per quella Romagna che non t’aspetti".

Quinto Cappelli