La Romagna Toscana Quando i confini mutarono

Un tuffo nel passato a quando, esattamente cento anni fa, con regio decreto del marzo 1923, si sanciva la modifica dei confini regionali del circondario di Rocca San Casciano, e dodici dei quindici comuni che ne facevano parte, dalla provincia di Firenze, passavano sotto il controllo provinciale di Forlì. Un cambiamento fortemente voluto dal duce, Benito Mussolini, perché in questo modo, le sorgenti del Tevere, il fiume di Roma, entravano a far parte della sua provincia natale, così da condividere i fasti dell’antico impero. Certamente, come testimoniano le cronache del tempo, non tutta la popolazione interessata apprezzò a suo tempo la modifica, perché, per gli abitanti dei comuni più lontani da Forlì, questa, comportò alcuni disagi: basti pensare al trasferimento a distanza di decine di chilometri degli uffici pubblici. Ma oggi, questa è storia e in quanto tale, va ricordata.

Così, per la ricorrenza, la direzione dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena e il Comitato della Romagna Toscana, con il contributo dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, hanno organizzato una serie di iniziative "come momento di riflessione per la ricca storia di questo territorio e per ricordare un momento storico che lega le due Province e, in senso più ampio, le due Regioni".

Il programma degli eventi prevede l’organizzazione di tre convegni e di una mostra documentaria per raccontare la storia della Romagna Toscana. I convegni si terrano nell’arco del 2023. Il primo è previsto il 13 maggio a Rocca San Casciano a cura del Comitato della Romagna Toscana, si terrà presso il teatro comunale e avrà come tema ’La Romagna toscana tra riforme leopoldine e Unità d’Italia’. Il successivo, l’11 novembre, a cura dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, si svolgerà a Forlì, presso il palazzo della Provincia e avrà come tema ’Toscana e Romagna Toscana: dall’unità d’Italia agli anni venti del ‘900’. Il terzo avrà come sede Palazzo Vecchio a Firenze sul tema ’Le Toscane e L’Italia’.

La mostra documentaria, che sarà inaugurata nel prossimo autunno, è dedicata ai quindici comuni del territorio della Romagna Toscana, con particolare attenzione ai dodici che nel 1923 passarono dalla provincia di Firenze a quella di Forlì. La mostra sarà itinerante e disponibile per i comuni che ne faranno richiesta. L’iniziativa è stata patrocinata dalla provincia di Forlì-Cesena e dai quindici comuni della Romagna toscana.

Paola Mauti