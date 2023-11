’La Rosa Bianca’: in scena la passione

Oggi a Palazzo Romagnoli alle 16.30, per la rassegna ’Musica delle passioni’, si terrà lo spettacolo ’La Rosa Bianca, 1943-2023 Coscienza, verità, pace’. La rassegna, promossa da 50&Più, è presieduta da Roberto Vignali e vede come direttori artistici Andrea Panzavolta, Filippo Pantieri e Stefania Navacchia. La storia della Rosa Bianca è una storia di passione, intesa come spinta al movimento e come subire. La parte musicale dell’incontro prevede brani della Matthaus Pssion Bwv 244 di Johann Sebastian Bach. Si esibiranno il soprano Elena Mascii, il mezzosoprano Sara Piciucchi, il clavicembalista Alessandro Vigilante e il coro.