La rotonda adottata. Cura affidata all’Ascom: "Grande senso civico"

Inaugurata la rotonda ‘targata’ Ascom tra viale Corridoni e viale Bolognesi, alla presenza del presidente di Confcommercio, Roberto Vignatelli, del direttore Alberto Zattini e del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Vignatelli spiega come è nata l’idea: "La nostra associazione di categoria ha partecipato al bando pubblico per poter sponsorizzare la rotonda tra viale Corridoni e viale Bolognesi anzitutto perché è a pochi metri dalla nostra sede, in piazzale della Vittoria. Diciamo che eravamo ‘i migliori candidati’ per adottarla".

In secondo luogo "sul tema della viabilità siamo sempre stati attenti e presenti: questo è un segnale definitivo del fatto che il tema ci sta particolarmente a cuore".

"Il significato che ha questa rotonda – rimarca Vignatelli – è in coerenza con gli 80 anni che la nostra associazione celebra quest’anno. L’adozione della rotonda è stata fatta con pochi mezzi economici, puntando più sull’impatto che le fotografie esposte avranno su chi la vedrà. Le tre immagini raccontano i vecchi mestieri. C’è quindi un importante valore simbolico della rotonda".

"Ringrazio Confcommercio per l’adozione di questa rotonda, collocata in un punto strategico della nostra città, a pochi passi dal centro storico – dichiara il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini –. Prendersi cura di uno spazio pubblico e abbellirlo con immagini storiche che evocano le professionalità di un tempo è certamente un esempio di grande senso civico, la testimonianza diretta e concreta dell’impegno e dell’amore che da sempre Confcommercio dimostrano verso il proprio territorio".