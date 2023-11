La roverella di Tavernelle tra i 25 alberi secolari in regione

Fra i 25 nuovi alberi monumentali d’Italia che, su proposta della Regione Emilia-Romagna, hanno ricevuto il via libera dal ministero dell’Agricoltura, c’è anche una quercia, o meglio, una roverella secolare nel territorio di Rocca San Casciano.

Insieme agli altri nuovi 24 alberi monumentali dell’Emilia Romagna, che salgono così a 622, anche la roverella di Rocca è stata iscritta nell’elenco nazionale che riunisce questi veri e propri patriarchi della natura, giunti fino a noi attraverso i secoli. La roverella di Rocca si trova nel podere Le Tavernelle, lungo la strada medievale Forlì-Firenze. Secondo i rocchigiani Giorgio Zauli e Carlo Casanova dell’Associazione Tradizioni Acquacheta, "la quercia delle Tavernelle potrebbe avere cinquecento anni". Per il triennio 2022-2024, la Regione sta investendo un milione di euro, con contributi a comuni, parchi e perfino privati per la tutela di questi monumenti. Spiega l’assessora regionale alla forestazione e parchi, Barbara Lori: "Si tratta di esemplari unici di cui dobbiamo avere cura." Sono faggi, castagni, platani, ippocastani, farnie, gelsi. In Emilia-Romagna esistono due tipi di tutela, quella regionale che conta 496 esemplari e quella nazionale con 126, considerando anche i nuovi ingressi. Oltre a comuni e parchi, anche singoli cittadini e associazioni possono segnalare un esemplare meritevole di tutela grazie al modulo presente sul portale della Regione (https:ambiente.regione.emilia-romagna.ititparchi-natura2000sistema-regionalefloraalberi-monumentali). Quinto Cappelli