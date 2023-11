La sagra del Bartolaccio prende forma con le azdòre e le specialità

p

Il bartolaccio, in dialetto bartlàz, sarà festeggiato domani a Tredozio dalla Pro loco nel campo sportivo e non nel centro storico, perché ancora zona rossa terremotata. Attorno al campo sportivo, in occasione della 37esima Sagra del Bartolaccio, verranno esposte le bancarelle dei prodotti autunnali e dell’artigianato, si svolgeranno gli spettacoli e le manifestazioni collaterali, fra cui quelle musicali, mentre sotto gli stand della Pro loco troveranno posto a sedere dai 300 ai 400 posti al coperto. Ma che cosa sono i bartolacci? Rispondono le cuoche della Pro loco: "Questo crescione a forma di orecchio (da cui il nome in dialetto bartlàz), è una specialità della tradizionale cucina montanara, fatto con una sfoglia di farina e acqua, riempita a mo’ di calzone o mezzaluna con un ripieno di patate, pancetta, parmigiano di 24 mesi, pepe, sale e spezie. Era anticamente il cibo che i taglialegna e i carbonai portavano con sé nel bosco, crudo dentro il tascapane, e poi cuocevano a pranzo su lastre di sasso riscaldate sul fuoco, da cui anche il nome di tortello sulla lastra. Ogni paese, per non dire ogni famiglia, si tramanda la sua ricetta, cambiando quindi da zona a zona".

Alla vigilia della sagra, i volontari della Pro loco sono al lavoro per preparare almeno 5mila bartolacci freschi da cuocere il giorno della sagra. Aggiungono le azdòre tredoziesi: "Abbiamo già pronti 14 quintali di patate, la metà per la prima domenica e l’altra metà per il bis di domenica 12, che, dopo averle lessate, vanno condite con pancetta rosolata, parmigiano stagionato, sale, pepe e spezie quanto basta, cioè in base a ricette ‘segrete’, ai gusti e ai sapori più o meno intensi". E le quantità? Risponde una delle più esperte della specialità: "Una massaia o una cuoca esperta non ha bisogno di pesare i vari ingredienti, perché le mani esperte sono la bilancia in cucina".

Oltre ai bartolacci, si potranno assaggiare anche altri piatti tipici, come la polenta col cinghiale, la paciarèla (una polenta gialla con fagioli e porro) e i dolci a base di castagne, fra cui biscotti ripieni di marroni lessati e poi conditi anche con cioccolata e altri ingredienti, sempre in base alla tradizione locale. Una parte del ricavato sarà devoluto al Comune per la ricostruzione della scuola terremotata".