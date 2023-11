La sagra del tortello alla lastra e la fiera di Sant’Andrea oggi per le vie di Galeata

Tornano oggi a Galeata due appuntamenti molto speciali e attesissimi. Si tratta dell’antica ‘Fiera di S. Andrea’ che risale al 1802 abbinata alla ‘Sagra del tortello alla lastra’. E sarà proprio lo squisito tortello al centro di questo appuntamento autunnale che precede da sempre le feste natalizie e di fine anno. "Un appuntamento – come precisa il presidente dell’associazione turistica Pro loco Galeata Aps, Atos Mazzoni, anche nella sua veste di presidente dell’Unpli provinciale – che punta a valorizzare il tortello alla lastra che è uno dei prodotti gastronomici più richiesti dall’autunno all’inizio della primavera e che sempre più frequentemente viene proposto nei menù di ristoranti, osterie e durante le fiere e sagre. Le azdore dell’associazione da giorni stanno preparando una grande quantità di tortelli e siamo sicuri che a fine giornata non ne rimarrà alcuna traccia. Il tortello alla lastra è infatti uno dei prodotti street food più apprezzati nel periodo invernale in Appennino e viene spesso abbinato a un buon bicchiere di sangiovese delle cantine della Val Bidente, vino che sta incontrando sempre di più il favore del pubblico più giovane". Per le vie del centro storico non mancheranno le bancarelle del mercato ambulante per chi vorrà passare qualche ora a fare un po’ di shopping.

o.b.