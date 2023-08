La sagra della Fiorentina fa il pieno Oltre 3mila persone a Premilcuore

di Quinto Cappelli

Oltre mille bistecche da un chilo, arrostite ai ferri in una gigantesca graticola. Sono state proprio loro le protagoniste assolute della festa o sagra della Fiorentina che si è svolta a Premilcuore nel weekend appena trascorso. La manifestazione, organizzata da alcuni operatori turistici del paese dell’alta valle del Rabbi, fra cui Alessandra Palaiesi, Silverio Spighi, Francesco Guidi e Carlo Galdo, in collaborazione con la Pro loco, si è svolta per tre giorni consecutivi, dal venerdì sera fino alla domenica a pranzo, nell’area feste del paese, animata da centinaia di volontari molto disponibili anche in un veloce servizio alle tantissime persone accorse per assaggiare i piatti proposti dagli organizzatori.

Spiegano gli organizzatori: "Il menù comprendeva la bistecca ed un contorno. Questa opzione è stata scelta indicativamente da sei persone su dieci". Erano previste, però, anche delle opzioni alternative, tra le quali una priva di carne: "Per chi voleva c’erano tagliatelle al ragù e il piatto vegetariano, con una selezione di formaggi locali bio dell’azienda agricola il Boschetto di Premilcuore dei fratelli Lorenzo e Stefano Cucchi".

Giunta alla settima edizione, la Sagra della Fiorentina "ha riscosso negli anni sempre un grande successo", secondo gli organizzatori. Spiega a questo proposito Silverio Spighi: "Tutti i partecipanti sono rimasti moltooddisfatti dei piatti che avevamo preparato, ma anche del servizio veloce ai tavoli, delle varie casse mobili che erano state pensate per evitare che si creasse la fila e della musica, specialmente quella da ballo che è andata in scena il venerdì e sabato sera". Gli appuntamenti della sagra, infatti, sono stati allietati da gruppi musicali che hanno attirato migliaia di amanti della musica e ballerini che si sono lanciati in pista seguendo i ritmi proposti dalle band.

Spiega ancora Spighi a propostito della destinazione dei proventi della festa che saranno utilizzati per rendere più bello il paese: "Il ricavato è stato devoluto per il ripristino del campo da calcetto e le panchine della parrocchia di San Martino del paese".

Adesso, però, è già tempo di guardare al futuro: gGli organizzatori e gli oltre 80 volontari della Pro loco, presieduta da Adamo Biondi, stanno già pensando di migliorare la stessa manifestazione del 2024, "per devolvere l’incasso per sistemare il campo da beach volley della parrocchia". Nei tre giorni della sagra, il paese e i dintorni sono stati visitati da oltre 3mila persone.