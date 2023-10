La sagra dell’autunno fa il pienone a Rocca

di Quinto Cappelli

Con oltre 7mila presenze, il doppio dell’anno scorso, anche la 19ª Sagra dei Sapori e Mercati d’Autunno della Romagna Toscana, svoltasi domenica scorsa a Rocca San Casciano, ha ottenuto un grande successo, in base ai dati raccolti dagli organizzatori dell’associazione Pro Rocca che hanno registrato numeri record.

Più di mille persone si sono sedute agli stand gastronomici che sono stati allestiti nell’ex Foro Boario per prendere parte al pranzo a base di specialità locali, fra cui polenta col cinghiale e con i funghi, tagliatelle al ragù, carne alla brace e patate fritte, mentre in piazza sono stati serviti almeno altri mille buongustai che hanno pazientato in lunghe file per gustare piadina fritta, fughi fritti, piadina romagnola farcita con salumi e formaggi locali.

A cosa si deve questo successo? Risponde il presidente del Pro Rocca, Enrico Neri: "Oltre alla bella giornata autunnale e all’accoglienza del paese, a rendere unica la manifestazione sono quattro caratteristiche precise: una strada del centro storico, via Cairoli, che viene dedicata completamente ad una trentina di bancarelle ai soli prodotti autunnali; piazza Garibaldi, il cuore del paese, dedicata completamente, ai creativi o bancarelle dell’artigianato locale; sempre in piazza la parte del leone l’hanno fatto gli stand della piadina fritta, una specialità romagnola molto apprezzata, ma che ormai quasi nessuno frigge più in casa; poi a essere vincente è anche l’animazione del paese che è stata affidata al famoso gruppo dei Musicanti di San Crispino di Modigliana, che attirano sempre un sacco di gente con il loro stile particolare. Insomma, siamo molto soddisfatti della manifestazione così partecipata e riuscita".

Per il 36enne Neri questa è l’ultima festa in veste di presidente della Pro Rocca, perché presto si sposerà e diventerà padre: un cambiamento di vita che l’ha spinto a lasciare la carica per dedicarsi alla famiglia. "Ma continuerò a lavorare, anche se avrò meno tempo libero – puntualizza –. Sono contento anche del fatto che lascerò in buone mani l’associazione al gruppo dirigente, guidato da Elisa Rabiti: da un ragioniere come me ad un avvocato".

Va detto anche che domenica scorsa, oltre agli stand gastronomici allestiti in centro, hanno lavorato a ritmo serrato tutti i ristoranti e agriturismi della zona e della valle del Montone, diversi dei quali a malincuore hanno dovuto dire di no a varie persone. Le prossime feste organizzate da Pro Rocca saranno quelle natalizie con E Zoc ed Nadel in piazza e i fuochi d’artificio della Befana.

Intanto, dalla non lontana Tredozio la Pro loco annuncia la 37ª Sagra del Bartolaccio, fiddata per le domeniche del 5 e 12 novembre. Tredozio, messo in ginocchio dal terremoto dello scorso 18 settembre e col centro storico chiuso, non rinuncia alla sagra, ma sarà organizzata nel campo sportivo.