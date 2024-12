La sanità spiegata ai più piccoli

Iniziano le vacanze natalizie a Forlimpopoli con un pomeriggio completamente dedicato ai bambini alla Casa della Comunità. L’appuntamento è per domani alle 16,30 nella sala d’attesa degli ambulatori pediatrici, con ingresso da via Duca d’Aosta 33. Ad attendere i bambini ci saranno tre cartoni animati ‘speciali’, letture e mattoncini.

A organizzare il pomeriggio, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale, è Aibws (Associazione italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann), in collaborazione con la stessa struttura sanitaria e la Pediatria di Comunità del distretto forlivese dell’Ausl Romagna, con loro anche le associazioni: Heart4Children che abitualmente è attiva presso la Mattoncinoteca4All, Nati per Leggere e Vip Clown.

‘Prelievo con il sorriso’, ‘Biwy e i dottori’ e ‘Biwy - Ecografia e radiografia’ sono i titoli delle animazioni che verranno mostrate. Tutti e tre raccontano ai bambini storie di loro coetanei alle prese con la sanità, i professionisti e i loro strumenti: la siringa, il medico, i macchinari diagnostici. L’idea è nata da Aibws e proseguita con la collaborazione e il sostegno di Aimp (l’associazione italiana Macrodattilia e Pros), allo scopo di rendere più sereni i frequenti controlli dei propri piccoli pazienti. Ma i video si rivolgono a tutti: non ci sono riferimenti alle specifiche malattie. "La Casa di Comunità di Forlimpopoli non è solo un luogo di cura – sottolineano gli assessori Enrico Monti (Cultura), che è anche vicesindaco, e Carlotta Artusi (Istruzione) –. Grazie alla grande collaborazione col nucleo dei pediatri, ospitiamo un momento di informazione e prevenzione con un’ottica ludica e ricreativa. Questa iniziativa è un ulteriore esempio di integrazione della casa della comunità con tutto il contesto sociale e solidale del territorio".

"Un sentito ringraziamento – è il messaggio dell’Ausl Romagna – all’associazione Aibws che anche quest’anno rinnova questa iniziativa presso la Casa di Comunità di Forlimpopoli. E’ un’iniziativa che avvicina pazienti, associazioni e sanitari in un processo continuo di umanizzazione delle cure e dei setting assistenziali".

Chi è Biwy? Si tratta di una ‘farfalla monarca’ che, nel cartone, interagisce con i bambini protagonisti del prelievo, della visita e dell’esame. Il progetto, al quale hanno contribuito anche alcuni psicologi, è stato realizzato da Racoon Studio, azienda milanese che si occupa di animazione: ‘Prelievo con il sorriso’ è stato premiato all’European Indipendent Film Awards nel 2019. Esiste già una versione in inglese. ‘Biwy - Ecografia e radiografia’ è di recentissima realizzazione e viene mostrato per la prima volta in pubblico proprio a Forlimpopoli. Per i piccoli ospiti presenti ci saranno anche alcune letture animate – tra cui quella di un libro dedicato a Biwy – a cura dei volontari di ‘Nati per leggere’. Infine tutti i bambini saranno invitati a giocare con i mattoncini da costruzione, grazie alla presenza dei volontari della Mattoncinoteca4All. Importante la presenza dei Vip Clown, abituati a coinvolgere i bambini nelle strutture sanitarie.

