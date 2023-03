La Saura saluta i suoi clienti: "Chiudiamo"

di Matteo Bondi

’La Saura’ (proprio così la chiamano tutti con l’articolo incluso nel nome di battesimo) in occasione dei suoi 88 anni ha voluto farsi un regalo speciale: ha deciso di salutare la sua amata cucina e andare in pensione. Classe 1935, 88 anni il prossimo 9 aprile, Saura Serra è la sfoglina dell’Osteria San Nicola in via Sendi a Forlimpopoli, dove un po’ tutti la conoscono. Cuoca e sfoglina, prima per passione per poi farne una professione, per quasi 20 anni ha deliziato i palati della Romagna. Nel 2005 alla Grotta di Bertinoro per poi ritrovarla a Cervia al Don Diego e a Riccione presso Casa Artusi. Sempre al fianco del figlio Fabio Giacomini, nel 2019 è tornata nella sua amata Forlimpopoli all’Osteria San Nicola dove, come sempre, ha continuato a far innamorare tutti i clienti del ristorante della sua cucina fatta di tradizioni del territorio e sapori autentici.

Come una buona ‘Marietta’ ha trascorso anni fra i fornelli o, meglio, fra i mattarelli, perché la specialità della Saura è proprio la sfoglia, che ha sempre tirato alla perfezione nella sala del suo ristorante per far conoscere l’arte della sfoglina a tutti i clienti dell’Osteria. Con La Saura vanno ‘in pensione’ anche i suoi famosi ‘Cappelletti a 5 stelle’, così come la sua gustosissima piadina romagnola e tutte le sue paste rigorosamente fatte a mano. Con l’uscita di scena della sua anima, anche l’Osteria San Nicola chiude definitivamente la sua cucina. "È il segno del tempo che passa – spiega il figlio e titolare dell’osteria, Fabio Giacomini – e, più in generale, dei tempi che cambiano. Oggi purtroppo è sempre più difficile trovare personale fidato, qualificato e innamorato del proprio lavoro, soprattutto per locali come l’Osteria San Nicola che ha bisogno di poche risorse, ma altamente specializzate. Così, seppur a malincuore, ho deciso di chiudere".

"Voglio ringraziare di cuore, anche a nome di mia mamma – continua il titolare dell’osteria –, tutti i ragazzi che in questi anni hanno lavorato con noi, i fornitori, il Comune di Forlimpopoli e non per ultimi tutti i nostri affezionati clienti. Grazie a chi ci ha fatto compagnia abitualmente al ristorante e grazie a chi ci è stato anche solo occasionalmente. Ci avete fatto emozionare".

Gli amanti della buona tavola e della cucina dai sapori antichi e autentici che caratterizzavano le preparazioni romagnole di una volta, ora, hanno ancora qualche giorno di tempo per andare a salutare La Saura all’Osteria e assaggiare un’ultima volta uno dei suoi famosi piatti, dato che la cucina chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 16 aprile.