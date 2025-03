"La scarsa qualità è evidente"

"Noi abbiamo un’azienda agricola e siamo produttori diretti, quindi mi trovo a fronteggiare la concorrenza dei supermercati per la parte del ‘fresco’ – illustra l’imprenditrice agricola, Marilena Portolani –, ma è proprio la freschezza che invece ci fa avere il nostro mercato, perché quello che propongo io è veramente appena raccolto, mentre, per quanto possano essere bravi in una di queste catene, i passaggi che la frutta e la verdura devono fare non li fanno arrivare al consumatore così in fretta. La differenza si vede ed è quella che mi fa apprezzare dai clienti. Poi, certo, è molto comodo avere tutto in un posto quando serve, anche se il numero di queste strutture in questo momento è veramente molto elevato".