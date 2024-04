’La scienza in cucina’ con Talamelli. Dal frullato alla dinamica dei fluidi

Che in cucina servisse la scienza lo aveva capito già alla fine del 19° secolo il buon Pellegrino Artusi che, infatti, intitolava il suo celeberrimo manuale ‘La scienza in cucina…’.

A Casa Artusi, il centro culturale dedicato alla cucina domestica che prende il nome dal famoso concittadino forlimpopolese, hanno cercato di rendere questo concetto ancora più concreto, invitando un esperto di primo piano della fluidodinamica come il direttore del centro Ciclope di Predappio, il professor Alessandro Talamelli, a tenere una lezione su come i fenomeni fisici, legati appunto alla dinamica dei fluidi, si ritrovino sin dalla prima mattina quando ci si fa il caffè, con la moka naturalmente o, ancor prima, quando ci si lava le mani. Vi siete mai chiesti come fa l’acqua a risalire, quindi ad andare contro la legge di gravità, in un sifone? Se giovedì sera foste stati alla chiesa dei Servi, la sala conferenze principale del centro artusiano, lo avreste scoperto. Così come avreste scoperto che il vetro è un fluido, quindi un liquido, anche se estremamente denso.

A dirla tutta, questa affermazione è relativa: se si parla con un chimico, è un fluido, mentre se si parla con un ingegnere "lo trattiamo come un solido a tutti gli effetti", spiega l’ingegner Talamelli. A parte le battute, la serata è stata molto interessante, grazie alle grandi doti divulgative dell’oratore che, con l’aiuto di slide e aneddoti, è riuscito a mostrare gli esagoni che si creano nell’olio di frittura, gli stessi esagoni che si trovano nel sentiero dei giganti in Irlanda. "D’altronde la crosta terrestre è come un sottile film di olio di frittura su una pentola che ribolle". Tutto questo era partito dall’acqua che bolliva, quindi, se la prossima volta che cuocerete la pasta vi verrà un certo senso di inquietudine come sentendovi su una pentola a pressione, vorrà solo dire che la fisica è entrata nel vostro quotidiano.

A proposito, sapete cosa sminuzza e rende fluido un frullato? Se avete pensato alle lame del frullatore, la risposta è sbagliata. Queste servono a creare un vortice di bassa pressione che permette al liquido presente (per fare un frullato bisogna sempre aggiungere un liquido) di bollire a una temperatura molto bassa, creando così quelle bollicine, appunto da ebollizione, che andranno poi a sminuzzare, come tantissimi piccoli coltelli, la frutta che avrete messo nel frullatore. Questa parte non l’abbiamo virgolettata perché è una nostra interpretazione di quanto spiegato da Talamelli, sperando di averla capita bene. Nel caso, a breve, dopo il disastro dell’alluvione, il centro Ciclope dovrebbe riprendere le visite guidate e potrete chiedere al professore stesso come si prepara un ottimo frullato. Perché comunque in cucina serve la scienza, come diceva Artusi, ma poi ci vuole arte, infatti il titolo del manuale si conclude così: ‘... e l’arte di mangiar bene’.

Matteo Bondi