La scienza nello sport Il biliardo a scuola, tre gli istituti coinvolti Trionfo in campionato

"Il gioco del biliardo ritorna fra i giovani a scuola perché è uno sport altamente formativo". Parola di Secondo Giunchedi di Dovadola, insegnante di matematica in pensione al liceo scientifico di Forlì e coordinatore nazionale del ‘Biliardo a scuola’, specialità boccette. Spiega Giunchedi: "Abbiamo trascorso diversi anni nei quali, con la soddisfazione di avere nel nostro territorio molti campioni di biliardo, non si sono programmate attività per coinvolgere i giovani e garantire il ricambio generazionale. Basti pensare che i nostri campioni sono giocatori nati negli anni ‘70. Ora però quello che era definito maliziosamente un gioco da bar, è ora considerato uno sport a tutti gli effetti, rappresentato attraverso una federazione del Coni. Di qui il bisogno di scoprire e sviluppare una strategia che nei tempi lunghi consenta di avvicinare di nuovo i giovani al gioco del biliardo".

Che fare allora? Risponde Giunchedi: "Dobbiamo comprendere che si tratta non solo di un gioco che arricchiva molti luoghi di ritrovo, frequentati anche dai giovani, ma di un vero sport che dovrà svilupparsi nelle adeguate zone sportive che sono anche i circoli e i bar opportunamente dimensionati". Aggiunge Ginchedi: "Siamo riusciti a introdurre il biliardo a scuola come attività sportiva che esprime un importante valore formativo". Gli istruttori hanno operato con quattro istituti superiori di Forlì: Liceo scientifico, Ragioneria e Liceo artistico. Con quali risultati? Sono stati coinvolti otto docenti di scienze motorie e di matematica, nonché 320 studenti che hanno collaudato le qualità del gioco. "Contiamo – spiega Giunchedi – di aver dimostrato l’affermazione di Einstein, secondo il quale ‘dobbiamo ricorrere all’arte e alla scienza per risolvere i problemi posti dal gioco del biliardo’. Liberano la fantasia e la creatività. È questo il modo di far crescere l’autostima e arricchire la propria esperienza di vita. Per questo il gioco del biliardo può essere definito veramente formativo."

Da Forlì tre squadre hanno partecipato alla finale nazionale del recente campionato studentesco, svoltosi a Cervia, vincendo le tre specialità, "nella speranza – conclude Giunchedi – di fare ancora meglio nei prossimi anni".

Quinto Cappelli