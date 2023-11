La scrittura come cura. Parole per risorgere dall’alluvione di maggio Il Cidi di Forlì e Coop Ad Maiora organizzano un incontro per discutere dell'importanza della scrittura nella scuola media dei Romiti, simbolo della ferita post alluvione. Alessandra Agnoletti e Claudia Aloisi si interrogheranno su come la scrittura possa essere una forma di elaborazione e rinascita. Evento aperto al pubblico.