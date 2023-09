La scuola di italiano ’Penny Wirton’ apre le sue porte

Riprenderanno a breve le attività della scuola di italiano ’Penny Wirton’, pensata per favorire l’integrazione degli stranieri attraverso il linguaggio, organizzata da Forlì Città Aperta. Chiunque fosse interessato a proporsi per insegnare italiano agli stranieri, o anche solo a curiosare per conoscere meglio la scuola e le sue attività, può prendere parte all’incontro che si terrà questo pomeriggio a partire dalle 18 presso il Centro per la Pace ‘Annalena tonelli’.