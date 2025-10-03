Il sindaco fischiato

3 ott 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
La Scuola di musica popolare presenta i suoi corsi dopo 40 anni

Sono passati 40 anni da quella prima serata di presentazione dei corsi della Scuola di Musica Popolare e, questa sera come allora, si ripete il rito in cui i maestri spiegheranno ai futuri allievi i vari strumenti che saranno materia di studio.

La serata di apertura si terrà al Teatro Verdi, all’interno della rocca, a partire dalle 20,30. Parte degli insegnanti, aggregati in piccoli gruppi, mostreranno, con brevi esibizioni musicali, le loro abilità di musicisti e le potenzialità degli strumenti, spesso inusuali, da loro insegnati presso la scuola porlimpopolese che deve la sua popolarità, in Italia e in Europa, proprio alla sua specializzazione in strumenti e repertori provenienti dalle tradizioni etniche e popolari dei cinque continenti. I maestri saranno poi a disposizione per rispondere a domande e curiosità di interessati, allievi e curiosi. Il 40esimo poi si svilupperà lungo tutto il corso dell’anno con una programmazione ad hoc.

La Scuola nacque, sotto l’egida comunale, nel 1986 e, dal 1992, è gestita dall’omonima associazione. Così la serata di oggi sarà l’occasione per ritrovarsi e iniziare a festeggiare.

Oltre ai vari clarinetti, arpe, banjo, fisarmoniche, ocarine, didjeridoo, dulcimer, oltre alle sessioni di musica d’insieme, canti e balli, tra le novità di questa stagione ci saranno la ‘Registrazione degli strumenti acustici’, i tamburi a cornice, quattro incontri di etnomusicologia e un laboratorio di storytelling. Per tutte le informazioni sull’evento consultare il sito: musicapopolare.net.

ma.bo.

