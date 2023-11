La scuola già si impegna: non resti sola

Segue dalla Prima

Paola

Casara *

Il femminicidio è un dramma sociale che interessa sia i Paesi in cui sono stati compiuti importanti passi avanti in termini di rispetto e parità di genere, sia in quelle realtà ancora condizionate da una più marcata disparità. L’idea che possano esistere soluzioni semplici e immediate è distorsivo e troppo superficiale. Come pensare che basti inserire una nuova materia nei programmi scolastici per risolvere tutto.

Dal mio punto di osservazione come insegnante e assessore alle politiche educative e giovanili, tengo a sottolineare che la scuola porta avanti sistematicamente attività incentrate sul rispetto e sulla parità di genere. Oltre a progetti specifici, il contrasto contro ogni forma di violenza, sopraffazione e intolleranza è alla base del lavoro che si svolge, in tutte le aule, in ogni momento delle lezioni, durante tutto l’anno e nelle differenti fasce della formazione che accompagnano la crescita dall’infanzia alla maggiore età.

Penso piuttosto che la scuola sia lasciata troppo sola nello svolgere questo impegno, che sia necessario un nuovo patto educativo che coinvolga l’intera società: famiglie, scuola, istituzioni, forze dell’ordine, associazionismo, mass media.

La deriva verso una società sempre più violenta (violenza culturale, verbale e fisica) negli ultimi anni sta aumentando moltissimo e avviene sotto i nostri occhi, giorno dopo giorno, ma anziché stimolare una reazione collettiva per invertire la rotta, si limita allo sgomento e alla costernazione, che sono emozioni importanti ma non bastano se non diventano condivisione di valori e unità di intenti. La domanda che mi pongo è: vogliamo tutti impegnarci, ognuno per il ruolo che ricopriamo all’interno della comunità, con azioni quotidiane per invertire questi fenomeni di violenza?

* assessore all’Istruzione

del Comune di Forlì