La scuola già si impegna: non resti sola

Il femminicidio è uno dei mali profondi della nostra società e impone a tutti un esame di coscienza capace di andare oltre lo strazio e le emozioni devastanti del momento. L’assassinio di Giulia Cecchettin lascia sgomenti e sconvolti per l’efferatezza del delitto e per la giovane età. Quanto è avvenuto continua ad apparire come una cosa eccezionale, invece non si tratta di un episodio d’eccezione ma, purtroppo, dell’ennesimo reato contro le donne.

La violenza contro le donne è un fenomeno criminale, quotidiano con cause profonde e complesse, collegate a culture e mentalità.

* assessore all’Istruzione

del Comune di Forlì