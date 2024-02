La scuola in gioco. La poetica di Rodari fa presa tra i banchi: "Si progetta il futuro"

Secondo appuntamento del progetto ‘Comunità educanti e creatività al Servizio del bambino’, organizzato dall’amministrazione comunale, dopo il seminario focalizzato sul cinquantesimo anniversario della visita di Gianni Rodari a Forlì nel 1974. Questa seconda tappa prevede l’inaugurazione di due mostre, di cui la prima partirà oggi alle 16.30 e fino al 3 marzo sarà all’Oratorio di San Sebastiano di Forlì in Piazza Guido da Montefeltro.

"Il seminario ha avuto un grande successo, sono state fatte riflessioni sulla storia dei servizi educativi, con uno sguardo sul futuro. La mostra è un’altra tappa importante, ci auguriamo che ci sia la partecipazione non solo degli addetti ai lavori e delle famiglie ma di tutta la comunità forlivese", spiega Paola Casara, assessore alle politiche educative del Comune di Forlì.

Ma c’è un altro obiettivo di questra. Lo spiega sempre Paola Casara: "Dare valore al ruolo della scuola e a tutti quelli che lavorano all’interno degli istituti educativi. La figura e il prestigio degli insegnanti va rafforzata nella società, vogliamo mostrare il valore che hanno le iniziative all’interno delle scuole che nel nostro territorio rappresentano un’eccellenza. Il messaggio di Rodari e il nostro va oltre e coinvolge tutti i giovani, stimolare la creatività è sicuramente un nostro obiettivo".

La mostra si articolerà intorno a quattro nuclei tematici, cari a Gianni Rodari: il valore del gioco, l’incontro con le storie, la partecipazione delle famiglie e l’esperienza dell’arte. In particolare, quest’ultimo tema vedrà il coinvolgimento dell’atelier "Come Ti di Luna" di Forlì, visitato già dallo stesso scrittore nel ’74. Ogni tema sarà introdotto da una breve presentazione che fornirà gli elementi chiave, poi entreranno in gioco proprio i bambini con i loro lavori. Sarà possibile visionare elaborati, voci e testimonianze dei bambini, oltre a foto e arredi storici delle politiche e tecniche educative. "Vogliamo rendere omaggio ad uno degli ingredienti chiave dell’educazione – sottolinea Marina Masselli, responsabile dell’unità coordinamento pedagogico 0-18 anni – , ossia la creatività. È fatta per mettere a disposizione possibili piste esplorative che si mostrano a diverse interpretazioni a seconda dell’interesse specifico dei visitatori".

Per ciò che concerne invece la seconda mostra, si tratterà di esposizioni itineranti organizzate dall’amministrazione per coinvolgere ancora più a fondo gli istituti scolastici del territorio. "Abbiamo emanato un avviso pubblico già il primo febbraio e che sarà aperto fino al 29 febbraio, per chi volesse presentare iniziative e progetti per bambini e ragazzi all’amministrazione – spiega Benedetta Squercia, dirigente del servizio scuola e sport –, che poi rientreranno in un calendario organizzato e presentato da marzo fino a maggio. La mostra itinerante dedicata a Rodari, inaugurata il 20 gennaio alla scuola Diego Fabbri, girerà nei prossimi mesi per le scuole di Forlì che ne hanno fatto richiesta".