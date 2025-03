"La scuola materna non doveva sorgere lì"

Giacomo Puntaroli (1783-1867) fu il filantropo fondatore a Modigliana del primo asilo infantile che prese il suo nome e destinò, con lascito testamentario, l’intero patrimonio per l’educazione dei poveri, figli del popolo. Sulla nuova scuola dell’infanzia si è accesa ora una discussione. Inaugurata nel settembre 2022 e realizzata in parte nel giardino retrostante palazzo Puntaroli con una parete unita all’antico immobile, al cui interno era collocata precedentemente, la nuova scuola è oggetto di una segnalazione da parte del capogruppo consiliare di minoranza Adriano Cheli, della lista ‘ModiglianAttivAzione’, che ne ha segnalato lo stato paludoso ogni volta che piove, quando il giardino che ospita anche i giochi dei bambini puntualmetne si allaga.

Antisismica ed ecosostenibile, l’intervento sulla scuola riguardò anche la messa in sicurezza e riqualificazione del vecchio plesso, grazie a un milione e 200mila euro ottenuti dalla vecchia amministrazione nell’ambito della programmazione regionale dei fondi ministeriali. Il problema sollevato riguarda il costante mancato riassorbimento dell’acqua piovana dal terreno. Sulla questione è intervenuto il precedente sindaco Valerio Roccalbegni, la cui amministrazione comunale ottenne il finanziamento per la nuova scuola ma da realizzare in altra destinazione, ossia presso il plesso scolastico che già ospita le elementari e le medie. "Cheli ha evidenziato i problemi che avevamo recepito – spiega Roccalbegni – e ci convinsero allo spostamento della scuola: umidità, antisismica, viabilità problematica di quella zona e il costante calo di natalità. L’umidità è dovuta al fatto che il monte Sion, dove sorgeva il convento dei frati cappuccini, oggi dell’Accademia degli Incamminati, come ben sanno tutti i modiglianesi ha molte sorgenti attive e ricche d’acqua che, per caduta, arrivano e passano sotto il palazzo, i suoi giardini e le adiacenze, fino ad arrivare al fiume Tramazzo".

Riferisce l’ex sindaco che la dirigente scolastica in carica, durante il suo mandato, aveva evidenziato diverse volte come erano umidi i locali della vecchia scuola materna all’interno del palazzo, quindi non più idonei. Le varie problematiche riscontrate li convinsero a chiedere e ottenere il contributo per una nuova scuola, unico di tale cifra per la provincia di Forlì, ma il tempo amministrativo in scadenza non permise loro di completare l’opera. "Mi chiedo come sia stato possibile – conclude Roccalbegni – spostare un finanziamento attribuito per motivi ben documentati, e concederlo per ampliare un plesso che mantiene le stesse problematiche precedenti di umidità, pericolosità sismica e viabilità. Se un finanziamento viene concesso per risolvere certi problemi, non può essere modificato nella localizzazione per mantenere la stessa situazione. Non conosco i lavori fatti per drenare l’area interessata, ma so che la sorgente che alimenta il flusso d’acqua è corposa e già varie volte abbiamo notato come si scarica nel parcheggio sottostante l’asilo".

Giancarlo Aulizio