La scuola mette le ali In duecento a lezione con l’Aeronautica La migliore? Una liceale

di Gianni Bonali

Il brivido del volo e un’esperienza indimenticabile per 200 studenti delle scuole superiori di Forlì: piloti per due settimane. Si è svolta ieri pomeriggio, in un salone comunale pieno di giovani entusiasti, la cerimonia di premiazione dei migliori studenti che hanno partecipato al ‘Corso di cultura aeronautica’ che l’Aeronautica militare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale, il Comune e Forlì Airport ha organizzato e offerto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 20 anni.

Il primo posto è andato a Martina Volpe, 18 anni, del Liceo classico ‘Morgagni’; al secondo ex-aequo Nicolò Atzeni e Camilla Paggi dell’Istituto tecnico aeronautico ‘Baracca’. Hanno vinto uno stage, nel prossimo mese di agosto, presso il comando 60° Stormo di Guidonia (Roma), dove voleranno sull’aliante Twin Astir. "Tutti bravi i 200 ragazzi – afferma Michele Cesario, comandante 60° Stormo –, che sono il nostro futuro e hanno volato su Forlì vivendo emozioni importanti".

Motivazione, impegno, passione ed esempio le parole d’ordine del corso, con prove teoriche e pratiche, e "la bellezza di volare insieme, in formazione, coltivando i propri sogni". Come esempi da emulare, nel centesimo anniversario dell’Aeronautica militare (nata appunto nel 1923), il pioniere Arturo Ferrarin che nel 1920 acquistò fama mondiale con il raid Roma-Tokyo; oppure l’astronauta Luca Parmitano, il primo italiano al comando della stazione internazionale durante la Expedition 61 e che, il 9 luglio 2013, effettuò oltre 6 ore di passeggiata spaziale.

"Tutti i partecipanti al corso – precisa Cesario – hanno ricevuto un attestato e punti di merito per i concorsi banditi dall’Aeronautica militare". Nei primi dieci posti della classifica finale sette le ragazze, a testimonianza di un’importante e qualificata partecipazione femminile.

"E’ stato molto bello stare tutti insieme – racconta felice Sara Maria Popa, 18 anni, dell’Istituto ‘Baracca’ –, con gli istruttori sempre disponibili. Vorrei diventare pilota e mi impegnerò per raggiungere questo sogno". Ha gli occhi ancora che brillano Virginia Marchi del Liceo classico ‘Morgagni’, indirizzo scienze umane, che ha vissuto il corso come un’esperienza emozionante e ha voluto provare le sensazioni del ‘Piccolo principe’, il romanzo dell’aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry: "Ho volato sospesa guardando in basso le case piccole e pensando alle persone che ci abitano".

"Vorrei fare il pilota di linea – racconta poi Leonardo Guiducci del ‘Baracca’ – e seguirò tutto il percorso per arrivare alla meta". Gli fa eco Daniele Sanquerin, anche lui studente del ‘Baracca’, originario della provincia di Pordenone, che è felice di "avere incontrato negli istruttori della grandi persone. Vorrei diventare pilota militare e sono determinato a raggiungere l’obiettivo". Quindi motore al massimo e ‘ready to take off’, ovvero pronti a decollare: verso nuovi sogni.