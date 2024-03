La scuola nel primo ’900 ’Educati alla guerra’: un ossimoro da scoprire

La prima metà del Novecento ha cambiato per sempre il corso della storia con lo scoppio delle due guerre mondiali. Questa trasformazione ha avuto effetti anche, e soprattutto, sulla vita quotidiana delle persone, in particolare in Italia durante il ventennio fascista.

L’esposizione ‘Educati alla guerra: nazionalizzazione e militarizzazione dell’infanzia nella prima metà del Novecento’ pone la lente di ingrandimento sull’istruzione durante la guerra, molto importante per capire i successivi sviluppi sociali. Una mostra che porta indietro di cento anni la nostra memoria e ricorda i racconti di genitori, nonni o bisnonni che hanno vissuto sulla loro pelle uno dei periodi più controversi della storia recente. Per Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, il titolo della mostra "è forte, quasi un ossimoro. Quando si parla di educazione pensiamo a qualcosa di positivo, invece questo lascia perplessi. La scuola in quel periodo diventa luogo di messaggi nazionalisti e militarizzanti. Questa mostra ci permette di mantenere i rapporti con Pro Forma Memoria ed è stata resa possibile grazie anche alle persone di grande competenza con cui lavoriamo, tra cui annoveriamo ricercatori importanti e, in particolare, l’Auser".

Presente come membro dell’Istituto Storico anche Tania Flamigni, che ha illustrato quello che verrà mostrato ai visitatori: "Vengono messe in evidenza le iniziative a favore delle campagne militari di espansione durante il Ventennio, ma è anche rimarcato come la scuola nata con l’idea di educare si ponga il problema del militarismo. Dopo la prima guerra mondiale il regime fascista ne fa propria la memoria e la distorce per fare in modo che l’educazione che ne consegue nasca proprio da quel tipo di mentalità, pensata per riportare in auge un paese sconfitto". In rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra il presidente Ugo Berti insieme a Domenico Garompolo e Gabriele Agnoletti. Quest’ultimo ha aggiunto: "Il percorso educativo che ha portato queste trasformazioni è molto lungo, ma è importante comprenderlo per capire i successivi cambiamenti".

La mostra ha un respiro nazionale e, oltre che storica, è anche didattica. Saranno presenti anche riferimenti alle fonti dell’epoca, come giornalini, pagelle e documenti di quel periodo. L’esposizione è stata resa possibile anche dalla sinergia tra l’Istituto Storico e l’amministrazione comunale. All’inaugurazione di oggi, alle ore 16 presso il Sacrario dei Caduti – ex chiesa di Sant’ Antonio Vecchio – in corso Diaz 95, il curatore Gianluca Gabrielli terrà una visita guidata alla cittadinanza.

La mostra, poi, sarà disponibile fino al 3 aprile per visite guidate e gruppi, con ingresso libero, tutte le mattine dal lunedì al sabato con prenotazione, via email all’indirizzo istorecofo@gmail.com o chiamando il numero 0543.28999, ai seguenti orari: martedì e venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore 10-12.30 e 16-19.

Pietro Pace