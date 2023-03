La scuola trasloca Romiti, da settembre 5 classi al seminario: disagi per le famiglie

Trasloco in vista il prossimo anno scolastico per una parte degli studenti dell’istituto comprensivo 5, nella zona dei Romiti. La scorsa settimana si era diffusa una certa preoccupazione fra le famiglie e gli alunni della scuola elementare ’Squadrani’, per lo spostamento prospettato, a causa dei lavori di adeguamento cui saranno sottoposti gli edifici scolastici. Mercoledì sera nel salone comunale è stata presentata una soluzione.

Le cinque classi che non fanno il tempo pieno alla Squadrani dovrebbero infatti trasferirsi al seminario, in via Lunga, in virtù degli spazi che saranno lasciati liberi dalle sezioni della media ’Maroncelli’ e che dal prossimo anno scolastico andranno alla ’Manzoni’.

I lavori che interessano l’edificio che si trova a fianco del vecchio palasport Villa Romiti dovrebbero durare un paio d’anni. Sono rivolti a realizzare l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico. Secondo quanto dichiarato dall’assessora Paola Casara e dai tecnici comunali, nel corso dell’assemblea, i ragazzi saranno condotti con una navetta dai Romiti fino al seminario e ritorno, al termine delle lezioni. Gli interventi all’edilizia scolastica, che interessano alcuni plessi cittadini, saranno resi possibili grazie ai fondi del Pnrr.

La proposta dell’amministrazione comunale è stata salutata con favore dal comitato di quartiere Romiti. "Siamo contenti e soddisfatti di quanto è emerso perché si tratta di una scuola che ha bisogno di essere rimessa in piedi per tante problematiche – sostiene il coordinatore Stefano Valmori –. L’amministrazione si è impegnata dal punto di vista economico per fare in modo che in due anni la scuola ’Squadrani’ venga riqualificata completamente".

Il trasferimento di una parte delle classi (quelle a tempo pieno per ora non sono coinvolte) è sempre un’operazione abbastanza delicata e si temono dei disagi. "Sappiamo che ci saranno delle criticità dal punto di vista organizzativo, però se rimane questo impegno da parte dell’amministrazione per lasciare in piedi l’istituto comprensivo numero 5, noi faremo la nostra parte e ringraziamo il Comune – conclude Valmori – . Capiamo le difficoltà che genitori e famiglie dovranno affrontare in questi due anni, però comprendiamo lo sforzo che si fa per tutelare l’istituto scolastico che è importante da queste parti".