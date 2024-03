La Segavecchia fa il bis: sfilano i carri e in serata il gran finale

Si conclude questo weekend la Segavecchia di Forlimpopoli. Come spoilerato dal nome stesso della manifestazione, che fine farà la Vecchia lo sanno già tutti, non prima di un processo che si svolgerà in piazza Garibaldi a conclusione del giro notturno dei carri previsto domenica alle 22. A precedere tutto questo ancora due giorni di luci e colori del luna park, sapori e profumi della fiera delle bancarelle e degli stand gastronomici, la fantasia al potere con le mostre ‘Mondo d’incanto’ e ‘Proverbi e non solo’. La prima espone opere realizzate con i mattoncini Lego da Fabiox e dai fruitori della Mattoncinoteca sui grandi film d’animazione, la seconda ile opere fumettistiche digitali di Pixel. Questa sera si conclude anche il KillerFestival ai Bevitori Longevi con Dj Hangover. Domattina sarà possibile ammirare i carri allegorici lungo via della Circonvallazione, mentre nel pomeriggio prenderà il via il corteo dei carri e gruppi mascherati, preceduti dall’esibizione della Banda Comunale di Civitella e Cusercoli diretta dal maestro Normando Maurizi. Alle due sfilate pomeridiane si aggiunge quella notturna che precede il taglio della Vecchia e lo spettacolo pirotecnico. Attesa anche l’estrazione della tombola Avis, in piazza Garibaldi alle 20.