La semplicità di amare una città: "Piccoli, grandi gesti quotidiani"

’Ci sono tanti modi di amare Forlì’ è un progetto del Comune di Forlì, pensato dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno assieme all’Unità servizi informativi coordinata da Mirko Capuano, e promosso in accordo con gli assessori Giuseppe Petetta e Luca Bartolini, "per sensibilizzare chi vive e lavora in città al rispetto del patrimonio pubblico e alla promozione della legalità". Al progetto collaborano anche la polizia locale e gli assistenti civici.

"Amare una città – affermano Bongiorno, Petetta e Bartolini – significa prendersene cura, ogni giorno, attraverso piccoli gesti che fanno la differenza. Da questa consapevolezza nasce la nuova campagna di sensibilizzazione civica del Comune di Forlì". Nella sostanza, l’amministrazione lancia una sorta di guida dei buoni gesti quotidiani che esprimano l’amore per la propria città.

"Tenere puliti strade e marciapiedi dalle deiezioni dei propri cani è uno di questi", fanno sapere gli organizzatori. "Ripulire i bisogni del proprio cane – viene rimarcato – aiuta a mantenere il decoro e contribuisce a trasmettere un’immagine di una città più pulita e curata".

Usare il posacenere anziché gettare i mozziconi di sigaretta per terra è un altro atto di cura verso Forlì. "I mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più abbandonato al mondo. Non gettarlo a terra è un gesto piccolo, ma potente, che parla anche di consapevolezza ecologica e rispetto per gli altri. Tra l’altro, l’abbandono di mozziconi di sigaretta su suolo pubblico è punito dalla legge". Ma anche usare correttamente il monopattino rientra negli atti di cura verso Forlì.

"Il rispetto per la città – aggiungono Bongiorno, Petetta e Bartolini – è rispetto per le persone che la vivono. Ci sono tanti modi di amare Forlì. È semplice. Facciamolo insieme!’".