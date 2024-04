La sfida dei programmi: "Comune e banche, iter più snello": "Ma perché non l’avete fatto?"

Loris Ceredi, consigliere comunale uscente e ricandidato della lista civica Forlì Cambia, parla della necessità di "semplificare l’iter burocratico per il riconoscimento dei danni legati all’alluvione attraverso un intervento diretto da parte del Comune con il sostegno di banche locali convenzionate con la struttura commissariale per il successivo finanziamento sul credito d’imposta", definendo l’iter attuale "lungo e non privo di difficoltà".

A questa proposta Ceredi ne affianca un’altra, ossia quella di una polizza per coprire danni legati a catastrofi naturali alle abitazioni dei privati, di cui il Comune sarà attore principale (suo il premio base) per garantire ai propri cittadini una copertura assicurativa in qualità di contraente, assicurando le abitazioni del Comune di Forlì. Ceredi, di professione geometra, vive a Villanova ma non è stato colpito dall’esondazione: nel suo quartiere ha dato una mano a compilare le richieste di rimborso.

Tutte idee che non convincono gli altri civici di questa contesa elettorale, la lista RinnoviAmo Forlì che sostiene Graziano Rinaldini. Il suo referente Michele Fiumi è intervenuto lunedì sera all’incontro presso ‘I Nani di Giada’. Durante la serata non è mancata una risposta proprio alla recente proposta di Ceredi sul tema della semplificazione delle procedure di accesso ai ristori. "Il rappresentante di una lista con oltre il 10% dei voti alle ultime elezioni e ben 5 rappresentanti comunali – le parole di Fiumi – si sveglia solo oggi con le elezioni, a quasi un anno dal disastro, per richiedere alla struttura commissariale di modificare la complessa e lenta burocrazia di presentazione delle richieste di rimborso? Dov’era Forlì Cambia quando il comitato unitario Vittime del Fango e i comitati riuniti della Romagna segnalavano il ritardo nelle erogazioni? La risposta è sotto gli occhi di tutti: Forlì Cambia e l’attuale amministrazione hanno lasciato soli i cittadini, non interessandosi al tema dei ristori".

Fiumi pone molte domande a Ceredi: "La giunta Zattini ha provveduto ad aggiornare il piano della Protezione Civile? La mattina del mercoledì 17 maggio 2023 molte persone appena evacuate, anche anziani, bambini e persone fragili, sono state abbandonate sul ponte di Schiavonia, dando loro indicazioni generiche di dirigersi alla Fiera senza mezzi per raggiungerla. Esiste, dopo un anno dagli eventi alluvionali, un piano di emergenza nel caso si ripresentino episodi analoghi? Come si intende garantire la futura sicurezza idraulica di Forlì e dei quartieri più colpiti?".

Una domanda, in particolare, torna a pungere ancora una volta Ceredi sulla sua proposta di semplificazione: "Perché il Comune, nonostante le difficoltà di presentazione delle richieste di rimborso, non ha attivato un proprio ufficio per supportare i cittadini alluvionati? Perché non ha mai presentato alla struttura commissariale le questioni poste dal candidato Ceredi? Non ci si può più nascondere dietro l’emergenza – chiosa Fiumi –, ma occorre programmare lo sviluppo della città per prevenire ulteriori disastri e per ricostruire la nostra comunità e i nostri quartieri".