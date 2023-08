La sfida del congresso Gasperini: "Non è vero che il Pd va a sinistra"

Aveva espresso la propria disponibilità a correre al ruolo di segretario territoriale del Partito Democratico già lo scorso maggio, prima dell’alluvione, a seguito delle dimissioni del segretario Daniele Valbonesi e in vista del conseguente congresso. Ora, al nome di Alessandro Gasperini, 34enne ingegnere di Forlì, nella lista dei candidati segretario, si è aggiunta Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, sostenuta dallo stesso Valbonesi.

Gasperini, come valuta la messa a disposizione di Gessica Allegni?

"Noi siamo il Partito Democratico ed è giusto che ci siano più candidati, l’importante è che i valori e le idee su cosa andare a fare siano simili".

Conosce Gessica Allegni?

"L’ho sentita varie volte, ho cercato di coinvolgerla nel mio progetto per il futuro del partito, evidentemente ha deciso di percorrere un suo progetto, ma, come dicevo, fa parte dell’essere in un partito veramente democratico. È importante che si svolga questo congresso, che si discuta, che ci si apra anche ad altri".

Prima parlava di idee simili: quali idee di fondo dovreste condividere?

"Di sicuro il Pd forlivese dovrà incidere sulla ricostruzione post alluvione, ma credo che ci trovi assolutamente d’accordo anche la visione di una sanità veramente pubblica".

Nella prima dichiarazione rilasciata da candidata alla segreteria la Allegni ha parlato di campo largo per le prossime amministrative, soprattutto a Forlì. Si trova d’accordo?

"Il Pd è la forza trainante e di riferimento di tutto il centrosinistra, dobbiamo partire dai nostri iscritti per costruire un’alternativa di governo della città, aprendoci senza pregiudizi al mondo delle associazioni, del volontariato, dei lavoratori per trovare le più ampie sinergie possibili sia sul programma che sui nomi dei candidati".

Lei ha appoggiato la mozione di Gianni Cuperlo allo scorso congresso nazionale, mentre la Allegni sosteneva Elly Schlein. È la conferma di uno spostamento a sinistra del Pd?

"Non credo proprio che chi abbiamo appoggiato nel corso del congresso nazionale debba incidere sul Pd forlivese. Il livello nazionale è diverso da quello locale. Appoggiamo tutti la nostra segretaria nella battaglie che sta portando, soprattutto sul salario minimo, ma il nostro livello locale si deve focalizzare su altri argomenti, come appunto la ricostruzione post alluvione e un programma di governo che ci porti a vincere le amministrative del 2024 sugli 11 comuni che andranno al voto".

Matteo Bondi