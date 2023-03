‘La sfida educativa’: ne parlano Elena Mazzola e Andrea Severgnini

Stasera alle 21 in Salone comunale, in piazza Saffi 8, si svolgerà l’incontro ‘La sfida educativa’, dialogo con Elena Mazzola, presidente della ong Emmaus di Kharkiv (Ucraina), traduttrice e direttrice del Centro di cultura europea ‘Dante’ di Kharkiv, e Andrea Severgnini, direttore della Luigi Giussani High School di Kampala (Uganda). Si tratta dell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri proposti dal Centro Culturale don Francesco Ricci in collaborazione con la Bcc ravennate, forlivese e imolese (info www.donfrancescoricci.it e mail a [email protected]).