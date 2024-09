La sfida passa dalle vallate. Modigliana, la Lega ospita Ugolini. De Pascale coi sindaci del Montone

In attesa delle liste con i nomi per il consiglio, la campagna elettorale per le Regionali (si voterà il 17 e 18 novembre) sta entrando nel vivo. Stasera la candidata governatrice del centrodestra, Elena Ugolini, sarà a Modigliana per la festa della Lega, insieme al deputato Jacopo Morrone, segretario romagnolo del Carroccio.

L’appuntamento è alle ore 20 nell’area di via Foro dei Tigli (lo stand gastronomico aprirà alle 18.30; a seguire dalle 21.30 la musica col gruppo Roger). Elena Ugolini, ex sottosegretaria all’Istruzione e preside di un liceo di Bologna, sarà intervistata davanti al pubblico (e con lei Morrone) dal caposervizio del Carlino Forlì Marco Bilancioni. Sarà l’occasione per capire come la Regione potrebbe affrontare nei prossimi cinque anni i temi del territorio. Elena Ugolini ha aperto, di fatto, la sua campagna elettorale proprio con una visita a Forlì, e ha già avuto occasione di tornare nel Forlivese, proprio in Appennino, visitando Castrocaro, Predappio, Premilcuore e Galeata. Questa ulteriore tappa è in casa della Lega, partito che comunque aveva già ospitato la candidata in occasione della grande festa romagnola a Cervia.

Il voto nelle vallate potrebbe essere decisivo per eleggere il prossimo governatore? Sembra pensarlo anche l’avversario della Ugolini, Michele de Pascale, sindaco Pd di Ravenna candidato per il centrosinistra. Nei giorni scorsi ha visitato Rocca San Casciano, per un confronto con gli amministratori e imprenditori della valle del Montone. Fra i sindaci (tutti sostenuti da liste civiche), erano presenti il padrone di casa Marco Valenti, Francesco Tassinari di Dovadola e Maurizio Monti di Portico e San Benedetto. De Pascale ha puntato sulla strada statale 67: "È essenziale sbloccare e accelerare i cantieri di un’infrastruttura drammaticamente colpita dall’alluvione del maggio scorso". Numerose le frane che insistono sulla strada. Ha citato anche il terremoto del 18 settembre 2023 che, oltre a Tredozio, ha colpito proprio Rocca: 25 abitazioni ancora inagibili e 60 persone sfollate. "Problemi ben lontani dall’essere risolti", ha ammesso il candidato. "Le aree di montagna come la valle del Montone sono territori ricchi di storia, cultura e paesaggi, che devono essere valorizzati e sostenuti. Rafforzare queste comunità significa non solo preservare un patrimonio unico, ma anche creare nuove opportunità".