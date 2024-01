La sigla di una comunità più ampia

Si tratta di una sigla che indica lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali e asessuali. Il segno + finale indica ulteriori orientamenti non indicati nell’acronimo. Per transessuali si intendono coloro che rifiutano il proprio sesso biologico e vogliono aderire all’altro, a prescindere dall’intervento o meno. Queer è un termine che indica chi vive la propria identità biologica con disagio. Gli intersessuali sono invece coloro che manifestano caratteri di entrambi i generi. La sigla è utilizzata per comprendere una serie di situazioni che non si limitano alla semplice omosessualità.