‘La Signora delle Camelie’ al teatro Testori

Martedì 26 novembre alle 20.30 il Teatro Testori di Forlì inaugura la sua stagione di prosa con ‘La Signora delle Camelie’, liberamente tratto dall’omonima opera di Alexandre Dumas figlio, co-produzione di Elsinor con Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, Teatro Piemonte Europa e Arca Azzurra, e che ha appena debuttato al Teatro Fontana di Milano.

Nello spettacolo, il regista fiorentino Giovanni Ortoleva mostra come il topos femminile costruito da Dumas su un caso di cronaca dell’800 rimanga di grande attualità: è quello di una società voyeuristica e violenta, che sfoga le sue tensioni sul corpo femminile e che continua ad applicare i paradigmi del patriarcato nell’idea della possessione e della limitazione della libertà della donna. All’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade lunedì 25, lo scheletro della trama e dell’ambientazione dell’opera originale ci viene quindi proposto come chiave di lettura della violenza moralista ma travestita da romanticismo a cui continuiamo ad assistere.

"Lavoro sui miti per verificare che cosa rimane oggi di un patrimonio artistico, un’eredità che si mette in diretto contatto con il futuro, per traslocare il passato nel presente e capire chi siamo in un momento di confusione identitaria", racconta Ortoleva, che con questo spettacolo chiude una trilogia sui miti dell’amore romantico che ha incluso l’adattamento del romanzo cavalleresco ‘Lancillotto’ e ‘La Dodicesima notte’ di William Shakespeare. "È uno spettacolo sul bisogno di vedere tutto, sempre di più. Vedere e avere, possedere con gli occhi. Anche la morte di Margherita è una merce da consumare".

Il prezzo del biglietto intero è di 16 euro. Ridotto per under 25, over 65 e convenzioni Coop, Biblioteca Saffi, FoEMozioni, Quartiere Foro Boario, Libera Università per adulti è di 12. Ridottissimo per studenti è di 10. Gruppi di almeno 15 persone 8 euro a testa. Info, prenotazioni e acquisti 0543.722456; teatrotestori@elsinor.net; www.teatrotestori.it/index.php/serale/item/463-signora-delle-camelie.