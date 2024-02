La signora di Forlì? Tutta da colorare. Libro per i piccoli su Caterina Sforza

Caterina Sforza, figura centrale della storia cittadina, diventa la protagonista di un libro da colorare edito dalla casa editrice indipendente Edizioni FOG. ‘Caterina Sforza nobile guerriera’, questo il titolo dell’opera, è indirizzato per la prima volta principalmente ai bambini. L’album da colorare offre un’esperienza unica, combinando la maestria narrativa di Dolores Carnemolla e il talento artistico di Marcello Orbiglioli.

‘Caterina Sforza nobile guerriera’ accompagna i giovani lettori attraverso la vita di questa figura storica affascinante: donna colta, coraggiosa, intelligente, abile e potente. Il libro è formato da trenta disegni in grande formato, e offre una connessione unica con la storia in modo educativo e divertente.

Gli autori sono Marcello Orbiglioli e Dolores Carnemolla. Il primo è uno scrittore e illustratore, e all’attivo ha già altre opere simili, come l’album da colorare dedicato al Piccolo Principe. Dolores Carnemolla, invece, giornalista e poeta, ha scritto i brevi testi descrittivi che accompagnano ogni illustrazione. Nata in Sicilia, Carnemolla ha una vasta esperienza nel giornalismo e nella scrittura creativa.

Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare un’anteprima integrale dell’album dal sito www.edizionifog.it.

L’album ‘Caterina Sforza nobile guerriera’ è disponibile esclusivamente su Amazon. Edizioni FOG, infatti, stampa tutti i libri in ’print on demand’ per contribuire alla salute del pianeta.

Alessandro Mambelli