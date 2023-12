"La sindaca sfiderà il malcontento?"

Domenica scorsa, con una lettera indirizzata al Carlino, la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, chiariva la sua posizione rispetto alla propria disponibilità a ricandidarsi il prossimo anno, sottolineando anche le molte cose fatte del programma elettorale con cui si era presentata nel 2019. Ponendo quanto fatto come base di discussione per l’eventuale sua ricandidatura. La lettera, indirizzata anche alla Pd locale che ha accolto ‘tiepidamente’ la sua volontà di candidarsi per un bis, trova ora risposta da parte del consigliere di zona centro ed ex assessore all’ambiente della prima giunta Zoffoli, Stefano Raggi.

L’ex amministratore evidenzia come sia "encomiabile la sua pervicacia a rimanere attaccata alla poltrona, nonostante il malcontento serpeggiante, la sconfessione del suo partito e soprattutto i limiti amministrativi palesati in questi ultimi cinque anni". Raggi, ironicamente, fa inoltre notare come nell’elenco delle cose fatte: riqualificazione del centro storico, piste ciclabili, insediamenti produttivi, rilancio del progetto artusiano, ristrutturazione del Rosetti e la Mattoncinoteca, la sindaca si sia dimenticata di inserire "uno dei suoi maggiori successi: Forlimpopoli città del formaggio". Dopo le battute iniziali, Raggi esamina punto per punto quanto riportato dalla sindaca.

"La ristrutturazione di Via Costa è densa di errori funzionali, piazza Pompilio sta venendo pure peggio. Gli ottimi progetti come BRN sono nati per volontà di imprenditori illuminati. Le piste ciclabili in una città moderna devono esserci di default e non per concessione regale. Ma è quando si giunge al rilancio del progetto artusiano – afferma Raggi –, che la rabbia sale oltre ogni misura. Ma dove vive? Non vede che la Festa artusiana è ormai un’imbarazzante sagra di quart’ordine? E Casa Artusi langue, non incide, non progetta". L’attenzione quindi si sposta su quanto presente nel programma elettorale di cinque anni fa e non fatto.

"Dov’è il nuovo polo scolastico superiore che doveva già essere pronto nell’area ex Orbat - si chiede il consigliere di zona -. E Via Saffi in stato di degrado vergognoso i cui lavori di ristrutturazione erano previsti per il 2023". Nell’elenco dell’ex assessore ci sono poi scuole primarie e materne che diventano inagibili, palazzi come quello della torre dell’orologio, per il quale non esiste un progetto, il polo sportivo dedicato al tennis incompiuto, la riduzione dell’organico della polizia locale e la "fuga degli impiegati comunali". Secondo Raggi poi ci sarebbero "Rischi tangibili di non avere la prossima arena estiva e di perdere il festival di musica popolare Didjin’Oz". Infine il ponte romano di Selbagnone "che giace abbandonato, nonostante le promesse dell’ultima campagna elettorale". Stefano Raggi finisce l’intervento con un "Sicuramente Forlimpopoli merita di meglio". Si attende ora il definitivo passo avanti con la formalizzazione della lista civica che correrà alle prossime amministrative.