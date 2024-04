"La sinistra taccia. Per Villafranca 2019 acconti dopo 3 anni"

Nella giornata di ieri è arrivata una dura replica del consigliere regionale leghista Massimiliano Pompignoli alle posizioni espresse da Rinaldini e Priolo: "La Regione ci ha messo quasi 6 anni per rimborsare 87 cittadini e 2 attività produttive di Villafranca, colpite dall’esondazione di maggio 2019. Gli acconti di 5mila euro sono stati liquidati ai residenti tre anni e mezzo dopo". Inoltre, "se mancano i cantieri, come dice Rinaldini, è perché la Regione è latitante. Il Comune ha già fatto tutto quello che poteva e doveva fare: è intervenuto sulla rete fognaria, ha risagomanto e ripulito quasi 260 km di fossi, ha ripulito 40 mila pozzetti e messo in sicurezza il canale di Ravaldino".