La sistemazione della palestra. Ecco un assegno di 55mila euro

Un nuovo passo avanti per la palestra forlivese di via Isonzo, edificio tra i più colpiti dall’alluvione di maggio dell’anno scorso. Ieri, la Banca di credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese ha consegnato un assegno di 55mila euro all’Asd Ginnastica Forlì per il restauro dell’impianto. Il contributo è stato ricevuto alla presenza del vicesindaco di Forlì con delega allo sport, Daniele Mezzacapo: "Ora c’è la speranza per fare qualcosa di diverso, dopo tanto sconforto iniziale. Ringrazio la Bcc per la vicinanza alla causa". Nei mesi scorsi, il Comune aveva già messo a bilancio 700mila euro per la palestra, che da novembre ha trovato una nuova casa provvisoria in un padiglione della fiera forlivese, che accoglie i circa cinquecento atleti iscritti. "L’alluvione di maggio è stata drammatica, sia per i danni strutturali che ha portato, sia per tutte le famiglie colpite. Noi come Banca di credito cooperativo – spiega Giuseppe Gambi, presidente della Bcc –, consapevoli di questa situazione, ci siamo resi disponibili per aiutare il territorio e dare risposte concrete. Abbiamo messo a disposizione dei nostri territori due milioni di euro e dovendo dare delle precedenze, abbiamo scelto i giovani e in primis un contributo significativo alla palestra di via Isonzo". Adesso il prossimo passo è di avviare la gara d’appalto per cominciare i lavori, intanto l’Asd Ginnastica Forlì rimarrà alla fiera per almeno tutto il 2024 e parte del 2025. "I danni sono stati altissimi e adesso siamo riusciti, per merito della banca, ad avere un’area nel quartiere fieristico. Possiamo allestirla con una attrezzatura completamente nuova – conclude Roberto Gilli, presidente dell’Asd Ginnastica Forlì –. Ringrazio a nome delle quattro società che compongono la nostra associazione, ossia Forti e Liberi, Edera Forlì, Gymnica 96 e la Polisportiva Cava".

Sergio Tomaselli