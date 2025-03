La smania per le apparenze che porta alla distruzione

‘Antonio e Cleopatra’ ci può offrire un curioso spunto di riflessione: quanto facciamo per apparire sempre forti e sicuri di noi agli occhi degli altri? E quanto è sicuro agire in questo modo? A spingere a queste riflessioni è proprio quello che accade ai due protagonisti della storia raccontata sul palco, la cui smania di apparire invincibili li porterà alla distruzione.

Cleopatra, che desiderando ad ogni costo di rimanere la grande regina che è sempre stata non si rende conto che ormai il suo regno è giunto alla fine, ma allo stesso modo anche Antonio, il quale pur di mantenere intatta la sua reputazione di generale valoroso, non si accorge che Ottaviano lo sta sconfiggendo.

Anche noi, nelle nostre vite quotidiane, quante volte vogliamo mantenere un’immagine personale che in molti casi non corrisponde alla realtà ma che preferiamo mostrare comunque, solo perché abbiamo paura del giudizio degli altri?

Basti pensare a quello che succede sui social: i visi, i corpi, le emozioni mostrate spesso non sono veritiere, ma sono solo maschere per cercare approvazione. Pensandoci, oggi Cleopatra e Antonio avrebbero potuto essere influencer o personalità famose che tutti credono potenti e inarrivabili ma che in realtà nascondono enormi fragilità come il peso dell’obbligo di dover sempre apparire al meglio.

Sofia MarianiLiceo Classico Morgagni classe 3ªC