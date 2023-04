La società digitalizzata, se ne parla con Magatti e Giaccardi

La scuola don Oreste Benzi e la Comunità Papa Giovanni XXIII, con il sostegno della diocesi di Forlì-Bertinoro e del Comune di Forlì, propongono la quarta edizione di ’Educare verbo delicato. Incontri, confronti e dialoghi verso una nuova scuola’.

Il primo appuntamento, intitolato ’Per un’educazione generativa. Sopra-vivere nella società digitalizzata’, è in programma oggi alle 18, presso la Sala Melozzo (piazzale Melozzo degli Ambrogi 7a), dove interverranno il sociologo ed economista Mauro Magatti (foto), docente di Sociologia e di Analisi e istituzioni del capitalismo contemporaneo all’Università Cattolica, e Chiara Giaccardi, docente di Sociologia e Antropologia dei media alla Cattolica. Durante gli incontri sarà messo a disposizione un servizio di baby-sitting per bambini dai 3 ai 5 anni e proposto un laboratorio per quelli dai 6 ai 12 anni.

Al termine verrà offerto un aperitivo ai partecipanti. Per info: [email protected], www.scuoladonorestebenzi.it.

Alessandro Rondoni