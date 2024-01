La soddisfazione dei sindaci: "Si potranno fare tutti i lavori"

Sono soddisfatti i sindaci di Rocca San Casciano e di Predappio, Pier Luigi Lotti e Roberto Canali, non solo per la visita di ieri anche ai loro Comuni del generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo il primo appuntamento a Castrocaro Terme e Terra del Sole, ma soprattutto perché "ci ha assicurato che i soldi ci sono e si tratta ora di fare la nostra parte".

Precisa Lotti, sindaco di Rocca: "Il commissario è stato chiaro e ci ha detto: ‘I soldi ci sono. Voi fate i lavori e mi raccomando: fate bene anche la rendicontazione’". Figliuolo è arrivato a Rocca San Casciano, accolto in municipio dal sindaco intorno alle 11.30.

Appena sceso dalla macchina, dopo aver percorso la Ss67 piena di cantieri – quattro con tre semafori a senso unico alternato per la ricostruzione del post-alluvione –, il generale ha esclamato: "Sono proprio contento di aver visto tanti cantieri lungo una strada statale così fortemente colpita da alluvione e frane. E’ per me una grande soddisfazione, segno che stiamo lavorando bene alla ricostruzione. Si creeranno alcuni disagi alla circolazione e alle persone, che però capiranno che stiamo facendo sul serio".

Accompagnato dai sindaci Lotti e Canali, dal presidente della Provincia Enzo Lattuca e dalla vicepresidente della Regione e responsabile della Protezione civile dell’Emilia-Romagna Irene Priolo, il generale Figliuolo si è recato nella vicina zona di Sant’Antonio, colpita durante dall’alluvione di maggio da alcuni movimenti franosi che, secondo l’esperto Paride Antolini, cesenate presidente dei geologi dell’Emilia-Romagna, "hanno messo in movimento una vasta zona, anche in profondità".

Due case e la chiesina dei Caduti sono state dichiarate inagibili. I coniugi Luciana Ghetti e Alessandro Camporesi, con i due figli, sono sfollati (ne riportyiamo nel dettaglio in pagina), mentre il secondo immobile doveva essere aperto come pizzeria. Il generale Figliuolo col suo staff ha visitato la zona, in particolare la casa dichiarata inagibile, insieme ai proprietari sfollati da maggio. Ha ascoltato i tecnici, fra cui appunto il geologo Antolini, e anche le persone della zona.

Poco dopo mezzogiorno, il commissario è partito per Predappio, scendendo fino a Dovadola per la Ss67 e poi, lungo strade provinciali piene di frane, alcune sistemate e altre no, ha attraversato la valle del Montone per approdare in quella del Rabbi, attraverso Monte Maggiore e Marsignano, scendendo da Predappio Alta fino a Fiumana.

Racconta il sindaco Canali: "Qui gli abbiamo fatto vedere il ponte militare Bailey rotto dall’alluvione. Il generale ha raccontato di averne già montati dei simili quando si trovava in Kossovo". E’ seguita la visita all’altro ponte di Santa Lucia, sempre sul fiume Rabbi, entrambi sostituiti provvisoriamente da guadi a cura del Comune, ma da ricostruire. Consumato un piccolo buffet alla Trattoria Appennino, il generale Figliuolo col suo staff è rientrato a Bologna. Commenta il sindaco Canali: "Non ce n’era bisogno, ma il generale ci ha trasmesso grande sicurezza sia come persona sia come struttura commissariale".