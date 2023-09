La solidarietà continua Aiuti per la palestra Pc, tablet e cioccolatini ai bambini dei Romiti

Il Roma Club di Forlì ha dato vita a una raccolta fondi destinata alla palestra comunale ‘Mercuriali’ di via Isonzo, nel quartiere San Benedetto, in cui svolgono la propria attività varie società di ginnastica: la Forti e Liberi, l’Edera, la Cava e la Gymnica 96, per un totale di 300 atleti di età compresa tra i 5 e i 16 anni che frequentano i corsi. Ammonta a 4400 euro la somma raggiunta dall’iniziativa, consegnata sotto forma di assegno lunedì pomeriggio. Lo scopo della raccolta è stato quello di valorizzare la ripresa delle attività ludico-sportive a sostegno dei più giovani. Hanno contribuito a raggiungere la somma tanti tifosi della squadra di Josè Mourinho in tutta Italia, in particolare i club di Rimini e Ravenna.

Altro quartiere alluvionato, stavolta i Romiti: gli Alpini di Dormelletto, in provincia di Novara, hanno raccolto materiale didattico. Un loro esponente, accompagnato da un volontario della Protezione civile piemontese, insieme alle penne nere della sezione di Forlì ha poi consegnato la donazione nei giorni scorsi presso la scuola media Mercuriale. Si tratta di computer portatili e tablet, una stampante, quaderni, zaini e altra cancelleria che verrà ripartita tra le sedi dell’istituto comprensivo numero 5. Un’azienda di Arona, invece, ha spedito oltre 20 chili di cioccolatini destinati agli alunni.

Risale ai giorni scorsi la visita di una delegazione del Camper Club Fidenza a Forlì e in Romagna per visitare i luoghi turistici ma anche per promuovere un’iniziativa in favore delle vittime dell’alluvione: sono stati raccolti 500 euro per sostenere le famiglie e soprattutto la partecipazione dei bambini ai centri estivi. Il presidente Luigi Ghezzi è stato ricevuto in Comune dall’assessora Paola Casara.

Nelle azioni solidali, non mancano iniziative originali, come la nuova birra ‘S’el ste paciùg!?’, nata dalla collaborazione fra due realtà romagnole Birra Bizantina e il Birrino di Forlì. La nuova bevanda è stata prodotta nell’impianto di Birra Bizantina e può essere degustata alla spina sia al Darsenale di Ravenna che al Birrino di Forlì, oppure nel formato da 33 centrilitri in diversi locali della zona. Parte del ricavato, spiegano i produttori, sarà devoluto all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Continuano gli aiuti dei Ministri Volontari di Scientology. Dopo la collaborazione con la Protezione Civile e la distribuzione di beni di prima necessità, lo scorso fine settimana hanno offerto la loro disponibilità a raccogliere mobili ed elettrodomestici in donazione alle famiglie colpite, montarli e portarli personalmente nelle case dei cittadini. Chiunque abbia bisogno di aiuto può contattare la referente Silvia al numero 380.1085389 o tramite un’e-mail all’indirizzo [email protected].